28 yıl hapisle aranan şahıs tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş toplam 28 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası ve 80 TL para cezası ile aranan Ç.S.(24) isimli şahıs, düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şahıs Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra aynı gün sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.