KOÜ'de ‘Mutlu Öğrenci Çalıştayı’

Mutlu Üniversite vizyonu kapsamında daha önce ‘Mutlu Çalışan Çalıştay’ı düzenlenen Kocaeli Üniversitesi’nde bu kez ‘Mutlu Öğrenci Çalıştayı’ gerçekleştirildi. Kartepe Park Otel’de düzenlenen ve fakülte, meslek yüksekokulu, enstitülerden 210 öğrencinin katılımı ile düzenlenen çalıştayın açılışına Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik, dekanlar, müdürler, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ile koordinatörler ve akademisyenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştayda konuşan Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Bugün Üniversitemizin geleceği için çok anlamlı bir çalıştayda bir araya geldik.” dedi. Mutlu üniversite olma kavramına değinen Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Mutluluk aslında huzurun ve başarının anahtarıdır. Huzurun ve mutluluğun olduğu yerlerde üretim olur, bereket olur ve hedefler sadece daha iyisini başarmak olur. Marka değeri yüksek bir üniversite olur. Araştırma Üniversitesi Adayı bir üniversite olarak bizler de başarılarımızı daha da ileri noktalara taşımak için mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamını sağlamak zorundayız. Bu noktada üniversiteyi bir aile olarak düşünürsek, bu aile akademik personeller, idari personeller ve öğrencilerden oluşan bir ailedir ve bu ailenin her bireyinin mutlu olabilmesi en büyük arzumuzdur.” şeklinde konuştu. “Siz öğrencilerimizin fikirleri ve önerileri ile kendimize güzel bir yol haritası belirleyeceğiz. O nedenle sevgili gençler, sizlerden açık yüreklilikle, çekinmeden görüşlerinizi paylaşmanızı rica ediyorum. Her görüş bizim için çok önemli.” diyen Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, çalıştayın verimli olmasını diledi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Alparslan Okçu ise, “Mutlu öğrenci çalıştayımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada üniversitemizin en değerli paydaşları olan siz değerli öğrencilerimizin üniversitemizde daha mutlu, verimli ve tatmin edici bir öğrenim yaşamınız için toplanmış bulunmaktayız.” Dedi. Öğrenciler adına konuşan İletişim Fakültesi öğrencisi Rümeysa Akdoğan, “Kocaeli Üniversitesi öğrencileri olarak ilk defa görüşlerimizi ve önerilerimizin sorulduğu, sorunlarımıza ortak paydada çözümler üretilmeye çalışıldığı ve sonuçları kıymetli hocalarımız tarafından değerlendirildi temasının mutluluk olduğu çalıştayda bulunmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Açılış konuşmaları ardından Odak Grup Masa Çalışmaları’na geçildi. 15 Masada, 179 bölüm ve programdan 210 öğrenciye; duygu, düşünce ve önerilerini objektif bir şekilde ortaya koyma fırsatı sunuldu. Oldukça verimli geçen çalıştay, Masa Çıktılarının Raporlanması ve Değerlendirme Sunumunun Yapılması ile sona erdi. Çalıştay sonrası ise tespitler aşamasından çıkan sorun ve çözümlerin ele alındığı Çözümler aşaması da raporlama sonrasında üniversite yönetimi ile planlanarak Kocaeli Üniversitesi’nin Mutlu Üniversite vizyonuna katkı sunacak.