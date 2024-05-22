CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Dünya ülkelerini Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararlarını açıklamaları üzerine konuya ilişkin bir mesaj yayımladı.
Özgür Özel, resmi X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
''İspanya'nın, Norveç'in ve İrlanda'nın Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki kararlılıklarını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Dünya ülkelerini Gazze'de devam eden insanlık dışı duruma karşı ses yükseltmeye ve Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum.''
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.