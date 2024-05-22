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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Dünya ülkelerini Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İspanya'nın, Norveç'in ve İrlanda'nın Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki kararlılıklarını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Dünya ülkelerini Gazze'de devam eden insanlık dışı duruma karşı ses yükseltmeye ve Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum” dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Dünya ülkelerini Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum mask

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararlarını açıklamaları üzerine konuya ilişkin bir mesaj yayımladı.

Özgür Özel, resmi X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

''İspanya'nın, Norveç'in ve İrlanda'nın Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki kararlılıklarını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Dünya ülkelerini Gazze'de devam eden insanlık dışı duruma karşı ses yükseltmeye ve Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum.''
# insanlık, büyük, chp

22 May 2024 - 20:11 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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