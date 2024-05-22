Yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye kamyonet çarptı

Kaza, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Güney Yanyol Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.T. idaresindeki 34 FE 4912 plakalı Mitsubishi marka kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan C.Y. isimli bisikletliye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle C.Y. savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan C.Y'ye ilk müdahalede bulundu. Sedyeye alınan bisiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Güney Yanyol Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.T. idaresindeki 34 FE 4912 plakalı Mitsubishi marka kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan C.Y. isimli bisikletliye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle C.Y. savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan C.Y'ye ilk müdahalede bulundu. Sedyeye alınan bisiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.