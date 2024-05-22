22 May 2024 - 20:30- Gündem G:

'Sokak Hayvanları' için 4 Bakanlığın hazırladığı çalışma AKP'ye sunuldu: 'Uyutulma' gündemde...

"Sahipsiz hayvanlara" ilişkin düzenleme kapsamında 4 bakanlığın yaptığı çalışma teslim edildi.

Anadolu Ajansı
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'Sokak Hayvanları' için 4 Bakanlığın hazırladığı çalışma AKP'ye sunuldu: 'Uyutulma' gündemde... mask

Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıkları, düzenlemeye ilişkin yaptıkları çalışmayı AKP TBMM Grup Başkanlığına gönderdi.

Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yarın hem AKP Grubu'ndan hem de bu konuya ilişkin çalışma yapan akademisyenler ile ilgili STK temsilcilerinden görüş alacağı öğrenildi.

Yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen çalışmanın ardından, köpeklerin toplanma süreci, bakımlarının yapılması, kısırlaştırma, sahiplendirme konusunda teşvik sağlanmasıyla ilgili yol haritası belirlenecek, sahiplenilmeyen hayvanların uyutulması ve buna ilişkin uygulamalar masaya yatırılacak.

Taslak çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra teklif halinde TBMM Başkanlığına gönderilecek.
# çalışma, AKP, TBMM

22 May 2024 - 20:30 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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