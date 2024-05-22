'Sokak Hayvanları' için 4 Bakanlığın hazırladığı çalışma AKP'ye sunuldu: 'Uyutulma' gündemde...

Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıkları, düzenlemeye ilişkin yaptıkları çalışmayı AKP TBMM Grup Başkanlığına gönderdi.
Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yarın hem AKP Grubu'ndan hem de bu konuya ilişkin çalışma yapan akademisyenler ile ilgili STK temsilcilerinden görüş alacağı öğrenildi.
Yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen çalışmanın ardından, köpeklerin toplanma süreci, bakımlarının yapılması, kısırlaştırma, sahiplendirme konusunda teşvik sağlanmasıyla ilgili yol haritası belirlenecek, sahiplenilmeyen hayvanların uyutulması ve buna ilişkin uygulamalar masaya yatırılacak.
Taslak çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra teklif halinde TBMM Başkanlığına gönderilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.