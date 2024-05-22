O ilçelerde elektrikler kesilecek!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın Dilovası, İzmit, Gebze, Kartepe olmak üzere 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve sokaklar şu şekilde ;

İlçe Mahalle Cadde-Sokak Planlanan Tarih Başlama Saati Bitiş Saati DİLOVASI KARGALI 3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3950. SK., CEBELİ SK., GÜNEŞ SK., KARGALI, MUTLU SK., OTLUK SK., TINGIRLAR SK., ULUÇINAR SK. 23.05. 2024 09:00 15:00 İZMİT AMBARCI, GÜVERCİNLİK AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER 23.05.2024 09:00 15:30 GEBZE KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME 545. SK., 548., 548. SK., 548/1. SK., 548/2., 549., 549. SK., 550. SK., 551., 551. SK., 552., 552. SK., 553., 553. SK., 554. SK. 23.05.2024 08:30 10:00 GEBZE HACIHALIL, HACIHALİL 1222., 1222. SK., 1222/1. SK., HÜKÜMET CD. 23.05.2024 10:00 12:00 GEBZE MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA 719. SK., 720/1. SK., 728/1. SK., 729., 729. SK. 23.05.2024 09:00 12:00 KARTEPE ARSLANBEY, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE AHLAT CD., AKTAŞ SK., ARDINÇ SK., ARSLANBEY KARTEPE CD., BAKIRLIK CD., BAYRAK SK., BELEDİYE CD., ÇAVUŞ SK., ÇİMENLER SK, DİCLE CD., EMİRGAZİ CD., ENVER PAŞA CD., EVREN, EVREN CD., GÖKKUSAGI, GÖKKUŞAĞI CD., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜVENÇ, GÜVENÇ SK., INCI TANESI, İNCİ TANESİ SK., KARATEPE CD., KIRIK SK., KISLA, KIŞLA CD., KÖPRÜLÜ SK., KUMLU, KUMLU SK., KUZU, KUZU SK., MERVE SK., RUŞEN SK., ŞİRİN SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. 23.05.2024 09:00 17:00