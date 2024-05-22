22 May 2024 - 21:01- Gündem G:

O ilçelerde elektrikler kesilecek!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak

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O ilçelerde elektrikler kesilecek! mask

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın Dilovası, İzmit, Gebze,  Kartepe olmak üzere 4 ilçede planlı  elektrik kesintisi yapacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve sokaklar şu şekilde ; 

İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
DİLOVASIKARGALI3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3950. SK., CEBELİ SK., GÜNEŞ SK., KARGALI, MUTLU SK., OTLUK SK., TINGIRLAR SK., ULUÇINAR SK.23.05. 202409:0015:00
İZMİTAMBARCI, GÜVERCİNLİKAMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER23.05.202409:0015:30
GEBZEKÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME545. SK., 548., 548. SK., 548/1. SK., 548/2., 549., 549. SK., 550. SK., 551., 551. SK., 552., 552. SK., 553., 553. SK., 554. SK.23.05.202408:3010:00
GEBZEHACIHALIL, HACIHALİL1222., 1222. SK., 1222/1. SK., HÜKÜMET CD.23.05.202410:0012:00
GEBZEMUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA719. SK., 720/1. SK., 728/1. SK., 729., 729. SK.23.05.202409:0012:00
KARTEPEARSLANBEY, SEVKATIYE, ŞEVKATİYEAHLAT CD., AKTAŞ SK., ARDINÇ SK., ARSLANBEY KARTEPE CD., BAKIRLIK CD., BAYRAK SK., BELEDİYE CD., ÇAVUŞ SK., ÇİMENLER SK, DİCLE CD., EMİRGAZİ CD., ENVER PAŞA CD., EVREN, EVREN CD., GÖKKUSAGI, GÖKKUŞAĞI CD., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜVENÇ, GÜVENÇ SK., INCI TANESI, İNCİ TANESİ SK., KARATEPE CD., KIRIK SK., KISLA, KIŞLA CD., KÖPRÜLÜ SK., KUMLU, KUMLU SK., KUZU, KUZU SK., MERVE SK., RUŞEN SK., ŞİRİN SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD.23.05.202409:0017:00
# Kartepe, ilçe, 2024

22 May 2024 - 21:01 - Gündem

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