O ilçelerde elektrikler kesilecek!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın Dilovası, İzmit, Gebze, Kartepe olmak üzere 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve sokaklar şu şekilde ;
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|DİLOVASI
|KARGALI
|3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3950. SK., CEBELİ SK., GÜNEŞ SK., KARGALI, MUTLU SK., OTLUK SK., TINGIRLAR SK., ULUÇINAR SK.
|23.05. 2024
|09:00
|15:00
|İZMİT
|AMBARCI, GÜVERCİNLİK
|AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|23.05.2024
|09:00
|15:30
|GEBZE
|KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME
|545. SK., 548., 548. SK., 548/1. SK., 548/2., 549., 549. SK., 550. SK., 551., 551. SK., 552., 552. SK., 553., 553. SK., 554. SK.
|23.05.2024
|08:30
|10:00
|GEBZE
|HACIHALIL, HACIHALİL
|1222., 1222. SK., 1222/1. SK., HÜKÜMET CD.
|23.05.2024
|10:00
|12:00
|GEBZE
|MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA
|719. SK., 720/1. SK., 728/1. SK., 729., 729. SK.
|23.05.2024
|09:00
|12:00
|KARTEPE
|ARSLANBEY, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE
|AHLAT CD., AKTAŞ SK., ARDINÇ SK., ARSLANBEY KARTEPE CD., BAKIRLIK CD., BAYRAK SK., BELEDİYE CD., ÇAVUŞ SK., ÇİMENLER SK, DİCLE CD., EMİRGAZİ CD., ENVER PAŞA CD., EVREN, EVREN CD., GÖKKUSAGI, GÖKKUŞAĞI CD., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜVENÇ, GÜVENÇ SK., INCI TANESI, İNCİ TANESİ SK., KARATEPE CD., KIRIK SK., KISLA, KIŞLA CD., KÖPRÜLÜ SK., KUMLU, KUMLU SK., KUZU, KUZU SK., MERVE SK., RUŞEN SK., ŞİRİN SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD.
|23.05.2024
|09:00
|17:00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.