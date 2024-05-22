AKP'li başkan istifa etti

AKP Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yaklaşık 15 senedir AKP'nin çeşitli kademelerinde görev alan Bulucu, istifasına ilişkin yazılı bir duyuru metni yayımladı.

Adıyaman'da 1.5 yıldır İl Başkanlığı görevi yapan Bulucu, Adıyaman İl Başkanlığı görevini bugün itibariyle sonlandırdığını belirterek, “Bizde görev istenmez verilir. Bugüne kadar teşkilatta hangi görevde bulunduysam, tüm bu görevleri bir dava şuuruyla Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan özel sevgi muhabbetimizle en iyisini yapma gayretinde olduk" ifadelerini kullandı.

Yaptığı duyuruda 6 Şubat depremlerine de değinen Bulucu, Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"14 MAYIS'TA BÜYÜK BİR ZAFER KAZANDIK"

İl Başkanlığı görevini üstelendiği süreçte Adıyaman’ın 6 Şubat depreminden çıktığını, görev tevdi edildikten sonra sorumluğunun ne derece önemli ve hassasiyet istediğinin farkında olduğunu, Bu süreci dinamik bir şekilde yürütmek ve AKP teşkilatını yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir gayretle o mobilazisayonu çok kısa süre içerisinde sağladıklarını, teşkilat olarak 14 Mayıs seçimlerine hazır hale geldiklerini, halkın kendilerine olan güveni ve teveccühü ile 14 Mayıs’ta büyük bir zafer kazandıklarını ifade etti.

"GÖREVİMDEN AFFIMI İSTİYORUM"

Buluıcu, Yine 28 Mayıs tarihinde tekrarlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de büyük bir zaferle çıkmanın onurunu yaşadıklarını, Yukarıda belirttiği gibi bu kısa zaman dilimi içerisinde çok dinamik bir süreci yaşadıklarını, bir yandan vatandaşların depremzedelerimizin sorunlarının çözülmesi için gayret sarf ederken diğer bir taraftan ise mahalli idareler seçimleri için hazırlıklarını noksansız bir şekilde tamamladıklarını, Adıyaman ili genelinde özellikle ilçeler bazında büyük bir başarı söz konusu olduğunu ancak merkez ilçede hiç beklemedikleri bir sonuçla karşı karşıya kaldıklarını, bu durumun da kendilerini etkilediğini ifade etti.

Bukucu, bundan sonraki sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi için il başkanlığı görevinden affını isteyerek istifa ettiğini duyurdu.