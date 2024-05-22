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3 kişinin öldüğü kazada 18 yaşındaki Fatma'nın yaşadığı ortaya çıktı

Balıkesir'de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin kamyonla çarpıştığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitirdi bilgisi verilen Fatma Sıla Ecerel'in (18) ölmediği ortaya çıktı.

Demirören Haber Ajansı
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3 kişinin öldüğü kazada 18 yaşındaki Fatma'nın yaşadığı ortaya çıktı mask

Balıkesir'de yola çıkan köpeği fark eden berber Hasan Özkaya'nın ani manevra yaptığı 10 F 0501 plakalı otomobil, kaldırımı aşarak yan yolda seyreden Veysel Başak yönetimindeki 10 AEK 163 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

Ön kısmı hafriyat kamyonunun altına giren otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobil sürücüsü Özkaya ile yanındaki Ali Yıldız (20) ve Nazife Nehir Akyay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ağır yaralanan Fatma Sıla Ecerel ise ilk müdahalesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredekiler kazaya neden olan köpeğin yara almadığını belirtti.

Özkaya ve Yıldız'ın cenazesi, aileleri tarafından teslim alındı. 2 arkadaşın cenazesi önceki gün Havran'ın kırsal Köylüce Mahallesi'nde ikindi namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Akyay'ın cenazesi ise Edremit'te toprağa verildi.

ÖLMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kazada ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitirdiği bilgisi verilen Fatma Sıla Ecerel'in ise ölmediği ortaya çıktı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ecerel'in Burhaniye Devlet Hastanesi'nden Edremit Devlet Hastanesi'ne sevki sırasında kimlik tespitinde zorlanıldığı ve öldüğü yönünde yanlış bilgi verildiği daha sonra yaşadığının öğrenildiği belirtildi. Hastanedeki tedavisi süren Ecerel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

# sağlık, otomobil

22 May 2024 - 22:32 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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