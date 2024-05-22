Erdoğan’dan İsrail’le ticaret açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı.

İsrail'in soykırım suçu işlediğine dair tüm belgeleri ve bilgileri muhataplarına ilettiklerini belirten Erdoğan, " Türkiye, Filistin halkının ve doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistinli direnişçilerin yanındadır. Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 54 bin tonu geçti. Ülkemize getirdiğimiz hasta ve yaralıların tedavileri devam ediyor" diye konuştu.



İsrail'e ithalat ve ihracat işlemlerini geçen ay tamamen durdurduklarını bildiren Erdoğan, "Yaklaşık 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarfınazar ettik" ifadesini kullandı.

AVRUPA ÜLKELERİNE TEBRİK

Erdoğan Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyduğunu bildirirken "Her üç ülkenin liderine, tarihin doğru tarafında yer alan bu vicdanlı kararlarından dolayı şahsım, milletim adına takdirlerimizi iletiyoruz. Henüz Filistin devletini tanımayan ülkeleri de daha fazla vakit kaybetmeden aynı adımı atmaya çağırıyoruz" diye konuştu.



"SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLMAYI KARARLAŞTIRDIK"

Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki soykırım davasıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Batılı güçler ve uluslararası sistem tarafından el üstünde tutulmaya, korunmaya devam ediyor. 150 gazeteciyi öldüren ülke güya basın özgürlüğü sıralamasında bölgede birçok ülkeden üst sıralarda yer alabiliyor. Bunun gibi İsrail'i kayıran pekçok çifte standartla karşılaşıyoruz. Gazze ve Filistin'de işlenen insanlık suçlarının hesabının hukuk önünde sorulması için her türlü çabayı gösteriyoruz. İsrail aleyhine soykırım davasına biz de müdahil olmayı kararlaştırdık."