Filistin uyardı: İnfiale yol açar

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Mustafa, Filistin'de bulunan diplomatik temsilciliklerin üyelerinin yanı sıra uluslararası örgüt ve kurumların temsilcilerini Ramallah'taki ofisinde kabul etti.

Mustafa, İsrail siyasi liderliğinin Filistin halkına, liderlerine ve kurumlarına yaptırım uygulama planlarının, infiale yol açacağını ve bu durumun tüm bölgeye yansıyacağını ifade etti.

Filistin halkının sabrının tükenmek üzere olduğunu belirten Mustafa, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşattıklarını, ordu ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin artan saldırılarıyla Batı Şeria'da da aşamalı şekilde gerçekleştirdiğini kaydetti. Mustafa, "dönüşü olmayan noktaya ulaşmadan önce herkesin harekete geçmesi" gerektiğini vurguladı.



Ayrıca İsrail'in Filistin halkı aleyhindeki saldırılarının devam etmesi ve Filistin'e ait vergi fonlarının kesintiye uğratılarak el konulması nedeniyle mali durumun zorlaştığına dikkati çeken Mustafa, bu durumun da Filistin halkı karşısındaki vazifelerini yerine getirmede hükümetinin imkanlarını kısıtladığını aktardı.



Görüşmede, Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin'i tanıma kararına da değinen Mustafa, bu adımı takdir ettiğini ifade etti.

Mustafa, Filistin'i henüz tanımayan ülkelere de ivedilikle bu süreci hızlandırmaları, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve uluslararası meşru kararlara göre bağımsız bir devlet kurma hakkının desteklenmesi çağrısında bulundu.

İSRAİL'DEN BANKA TEHDİDİ

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, gün içerisinde Filistin-İsrail bankaları arasındaki işbirliğini uzatmayacağını açıklamıştı.

Bu açıklamayı Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin'i tanıma kararının ardından duyuran Smotrich, "Batı Şeria'daki bankalara para transferi yapan İsrail bankalarına tanınan işbirliğini uzatmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

Bankalar arası işbirliğinin uzatılmaması Filistin ekonomisinin "felce uğraması" anlamına geliyor.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.