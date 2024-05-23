Çay ocağında vahşet: Kurşun yağdırdı

Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi 46'ncı sokakta Asım Cerrah, çay ocağında olduğu sırada husumetli olduğu ST'nin saldırısına uğradı.

KURŞUN YAĞDIRDI

ST tabancasıyla Cerrah'a kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı. Vücuduna 13 mermi isabet eden Cerrah kanları içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



ÖLDÜRÜP KAÇTI

Asım Cerrah, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, ST'nin yakalanması için çalışmasını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma soruşturmasını sürdürüyor.