Çay ocağında vahşet: Kurşun yağdırdı

Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi 46'ncı sokakta Asım Cerrah, çay ocağında olduğu sırada husumetli olduğu ST'nin saldırısına uğradı.
KURŞUN YAĞDIRDI
ST tabancasıyla Cerrah'a kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı. Vücuduna 13 mermi isabet eden Cerrah kanları içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ÖLDÜRÜP KAÇTI
Asım Cerrah, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, ST'nin yakalanması için çalışmasını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma soruşturmasını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.