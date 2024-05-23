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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İzmit için korkutan uyarı!

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu Fay Kırığı ile ilgili yaptığı açıklamada et etkili kolun Düzce, Adapazarı, Sakarya, Bursa, Balıkesir ve İzmit bölgesi olduğunu belirtti. Kuzey Anadolu Fay Kırığı'nın en çekinceli bölümünün ise Kaynaşlı-Düzce-Akyazı-Adapazarı-Sapanca olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İzmit için korkutan uyarı! mask

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son günlerde Balıkesir ve Bursa'daki deprem tehlikesine dikkat çekti. Prof. Dr. Ercan, bugün ise X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Anadolu Kırığı'nın en etkin kollarını açıkladı.Prof. Dr. Ercan, fayın en çekinceli bölümünün ise Kaynaşlı-Düzce-Akyazı-Adapazarı-Sapanca olduğunu ifade etti.Ahmet Ercan'a göre; Kuzey Anadolu Kırığı'nın en etkin kolu Kuzey (Marmara), sonra Güney (Bursa-Manyas), sonra İzmit-Gemlik-Bandırma orta kolu. Prof. Dr. Ercan, "Gerginlik doğudan batıya kaktırmayla birikir" derken şöyle devam etti: "En çekinceli bölüm, tek kollu; Kaynaşlı-Düzce-Akyazı-Adapazarı-Sapanca’dır."Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan, bahsettiği bölgelerde tarım ovalarının yapılaşmaya açılmaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: tv100
# ifade, dikkat

23 May 2024 - 01:59 - Gündem

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