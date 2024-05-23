Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İzmit için korkutan uyarı!

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son günlerde Balıkesir ve Bursa'daki deprem tehlikesine dikkat çekti. Prof. Dr. Ercan, bugün ise X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Anadolu Kırığı'nın en etkin kollarını açıkladı.Prof. Dr. Ercan, fayın en çekinceli bölümünün ise Kaynaşlı-Düzce-Akyazı-Adapazarı-Sapanca olduğunu ifade etti.Ahmet Ercan'a göre; Kuzey Anadolu Kırığı'nın en etkin kolu Kuzey (Marmara), sonra Güney (Bursa-Manyas), sonra İzmit-Gemlik-Bandırma orta kolu. Prof. Dr. Ercan, "Gerginlik doğudan batıya kaktırmayla birikir" derken şöyle devam etti: "En çekinceli bölüm, tek kollu; Kaynaşlı-Düzce-Akyazı-Adapazarı-Sapanca’dır."Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan, bahsettiği bölgelerde tarım ovalarının yapılaşmaya açılmaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: tv100