Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İzmit için korkutan uyarı!

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son günlerde Balıkesir ve Bursa'daki deprem tehlikesine dikkat çekti. Prof. Dr. Ercan, bugün ise X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Anadolu Kırığı'nın en etkin kollarını açıkladı.Prof. Dr. Ercan, fayın en çekinceli bölümünün ise Kaynaşlı-Düzce-Akyazı-Adapazarı-Sapanca olduğunu ifade etti.Ahmet Ercan'a göre; Kuzey Anadolu Kırığı'nın en etkin kolu Kuzey (Marmara), sonra Güney (Bursa-Manyas), sonra İzmit-Gemlik-Bandırma orta kolu. Prof. Dr. Ercan, "Gerginlik doğudan batıya kaktırmayla birikir" derken şöyle devam etti: "En çekinceli bölüm, tek kollu; Kaynaşlı-Düzce-Akyazı-Adapazarı-Sapanca’dır."Deprem uzmanı Prof. Dr. Ercan, bahsettiği bölgelerde tarım ovalarının yapılaşmaya açılmaması gerektiğini ifade etti.
Kaynak: tv100
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.