23 May 2024 - 08:28- Gündem G:

AHMET ERCAN'DAN İZMİT İÇİN DEPREM UYARISI!!!

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan son açıklamasında, İzmit için deprem alarmı verdi.

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AHMET ERCAN'DAN İZMİT İÇİN DEPREM UYARISI!!! mask

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu Fay Kırığı'na ilişkin konuştu. Prof. Dr. Ercan açıklamasında, fayın en etkili kolunun Düzce, Adapazarı, Sakarya, Bursa, Balıkesir ve  İzmit'ten geçtiğini ifade etti.

Ahmet Ercan'a göre; en çekinceli bölüm ise Kaynaşlı-Düzce-Akyazı-Adapazarı-Sapanca. Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son günlerde Balıkesir ve Bursa'daki deprem tehlikesine dikkat çekti.

Prof. Dr. Ercan, bugün ise X hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Anadolu Kırığı'nın en etkin kollarını açıkladı. Prof. Dr. Ercan, fayın en çekinceli bölümünün ise Kaynaşlı-Düzce-Akyazı-Adapazarı-Sapanca olduğunu ifade etti. Ahmet Ercan'a göre; Kuzey Anadolu Kırığı'nın en etkin kolu Kuzey (Marmara), sonra Güney (Bursa-Manyas), sonra İzmit-Gemlik-Bandırma orta kolu.
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23 May 2024 - 08:28 - Gündem

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Yorumlar

(1)
01

Suphi - iyi ki söyledin . akp mi söyletiyor size bunları sık sık . milletin evini yıkmak için

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 10:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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