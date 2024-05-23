AHMET ERCAN'DAN İZMİT İÇİN DEPREM UYARISI!!!

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu Fay Kırığı'na ilişkin konuştu. Prof. Dr. Ercan açıklamasında, fayın en etkili kolunun Düzce, Adapazarı, Sakarya, Bursa, Balıkesir ve İzmit'ten geçtiğini ifade etti.

Ahmet Ercan'a göre; en çekinceli bölüm ise Kaynaşlı-Düzce-Akyazı-Adapazarı-Sapanca. Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son günlerde Balıkesir ve Bursa'daki deprem tehlikesine dikkat çekti.

Prof. Dr. Ercan, bugün ise X hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Anadolu Kırığı'nın en etkin kollarını açıkladı. Prof. Dr. Ercan, fayın en çekinceli bölümünün ise Kaynaşlı-Düzce-Akyazı-Adapazarı-Sapanca olduğunu ifade etti. Ahmet Ercan'a göre; Kuzey Anadolu Kırığı'nın en etkin kolu Kuzey (Marmara), sonra Güney (Bursa-Manyas), sonra İzmit-Gemlik-Bandırma orta kolu.