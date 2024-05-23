Ankara-Atina hattında şimdi de Libya gerilimi

Türkiye ve Yunanistan arasında yakınlaşma çabaları sürerken Libya'yla yaşanan tansiyon Yunan basınında Türkiye'ye yönelik eleştirileri gündeme getirdi.

Trablus'taki geçici hükümetin geçen hafta Girit'in güneyindeki sismik araştırmalar nedeniyle Atina'ya nota verdiği ortaya çıktı. Yunan elçi Nikos Garilidis'e uyarı mektubu gönderen Libya, söz konusu bölgenin kendisine ait olduğunu belirtti.

Yunan Kathimerini gazetesi, mektubun geçen hafta Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da yaptığı görüşmeden hemen önce gönderildiğine dikkat çekerek, Libya'nın notasında Türkiye'nin rolü olabileceğini savundu.

Gazete, Libya'daki Abdulhamid Dibeybe hükümeti üzerinde büyük etkiye sahip Türkiye'nin, Libya ile Yunanistan arasında yaşanan son gerilimde rolü olabileceği şüphesinin ortaya çıktığını öne sürdü.

Türkiye ve Dibeybe hükümeti arasında deniz araştırmaları anlaşması bulunduğuna da dikkat çeken Kathimerini, Libya'daki hükümetin daha önce de Yunanistan'ı kendi karasularını ihlal etmekle suçladığını yazdı.

Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası krize yol açmış, Atina anlaşmanın derhal iptal edilmesini istemişti.

Kaynak: SÖZCÜ