Konuta sınırsız satış vergisi geliyor

Erdoğan Süzer'in haberine göre, evini kiraya verenlerden sonra şimdi de evini satacaklara, birden fazla evi olanlara kötü haber geldi. Bütçe harcamalarına kaynak bulmak için rotayı konut sahiplerine çeviren iktidarın, birden fazla konutu olanlara katlamalı Emlak Vergisi ve tapu harcı yükü getirmeye hazırlandığı belirtildi. Ayrıca konutunu 5’inci yıldan sonra satanlardan da vergi alınmaya başlanması bekleniyor. Konut satışlarında vergilerin de piyasa bedelleri üzerinden hesaplanacağı iddia ediliyor. Bu kapsamda hem konut satanlar hem de konut alanlar yüklü vergilerle karşılaşabilir. Yeni düzenlemelerin konut fiyatlarında yeni bir zam dalgası yaratmasından endişe ediliyor. Düzenlemenin, yasa çıktıktan sonraki satışlara uygulanacağı belirtildi.

HAZİRANDA TBMM’DE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi reformuyla ilgili çalışmaları hızlandırdı. SÖZCÜ’nün ulaştığı vergi reformu taslağında, konut sahipleri ile konutu yatırım aracı olarak kullananların daha fazla vergi ödemelerine yol açacak düzenlemeler yer alıyor. Haziranın ilk haftasında TBMM’ye sunulması planlanan taslağın milyonlarca konut sahibini etkileyecek vergi değişikliği şöyle olacak: Mevcut düzenlemeye göre, satın alınan konut 5 yıl elde bekletilip 5’inci yıldan sonra satılırsa vergi ödenmiyor. Bu konut ilk 5 yıl içinde satılırsa Maliye, değer artış kazancı üzerinden yüzde 15-40 oranında vergi alıyor. Yeni düzenleme ile 5 yıl istisnasının kaldırılması bekleniyor. Satın alınan evin üzerinden 5-10 hatta 50 yıl da geçse satıldığı gün değer artış kazancı hesaplanıp vergisi alınacak.

Satış fiyatı esas alınacak

- Taslak düzenleme ile konut alım satımında belediyeden alınan ve gerçek değerin altında kalan rayiç bedel uygulamasının kaldırılacağı ifade ediliyor. Konutların güncel piyasa değeri esas alınacağı, güncel değerlerin de ekspertiz raporlarıyla belirleneceği belirtiliyor. Güncel fiyata geçilmesi konutunu satanlara ağır vergi yükü getirirken, alıcının ve satıcının ödediği yüzde 2’şerlik tapu harcında da artış yaşanmasına neden olabilir. Kayıt dışılığı önlemek için tapu harcının düşürülmesinin görüşüldüğü de belirtildi.

Birden fazla konuta katlamalı vergi

- Taslak düzenlemeyle birden fazla evi olanların ikinci, üçüncü ve diğer evlerinden daha yüksek oranlarda Emlak Vergisi alınması da öngörülüyor. Örneğin iki evi olanlar, birinci evi için 5 bin lira vergi ödüyorsa ikinci evi için 7 bin 500 ya da 10 bin lira ödemek zorunda kalabilir. Tapu harcı tutarları da birden fazla evi olanlarda katlamalı olarak artabilir.

Kaynak: SÖZCÜ