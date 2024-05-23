CHP KOCAELİ, EMEKLİLERLE BİR ARAYA GELİYOR

81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek olan büyük miting öncesi ‘’Onurlu Yaşam Hakça Bölüşüm’’ basın açıklaması 23 Mayıs Perşembe 11.30'da İzmit İnsan Hakları Parkında gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı tüm vatandaşları ortak basın açıklamasına davet etti.

Sarı şu ifadelere yer verdi;

‘’Onurlu Yaşam Hakça Bölüşüm’’ diyerek 26 Mayıs Pazar Günü gerçekleştireceğimiz BÜYÜK EMEKLİ MİTİNGİ öncesinde; tüm emekliler ve yarının emeklisi olacak vatandaşlarımıza destek için bir araya geliyoruz. 23 Mayıs Perşembe günü saat 11.30’da İzmit İnsan Hakları Parkı’nda 81 ilde eş zamanlı gerçekleştireceğimiz ortak basın açıklamasına katılımlarınızı bekleriz.