23 May 2024 - 08:52- Siyaset G:

CHP KOCAELİ, EMEKLİLERLE BİR ARAYA GELİYOR

CHP Kocaeli İl Örgütü, 26 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek büyük emekli mitingi öncesi emeklilerle bir araya geliyor.

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CHP KOCAELİ, EMEKLİLERLE BİR ARAYA GELİYOR mask

81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek olan büyük miting öncesi ‘’Onurlu Yaşam Hakça Bölüşüm’’ basın açıklaması 23 Mayıs Perşembe 11.30'da İzmit İnsan Hakları Parkında gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı tüm vatandaşları ortak basın açıklamasına davet etti.

Sarı şu ifadelere yer verdi;

‘’Onurlu Yaşam Hakça Bölüşüm’’ diyerek 26 Mayıs Pazar Günü gerçekleştireceğimiz BÜYÜK EMEKLİ MİTİNGİ öncesinde; tüm emekliler ve yarının emeklisi olacak vatandaşlarımıza destek için bir araya geliyoruz. 23 Mayıs Perşembe günü saat 11.30’da İzmit İnsan Hakları Parkı’nda 81 ilde eş zamanlı gerçekleştireceğimiz ortak basın açıklamasına katılımlarınızı bekleriz.
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23 May 2024 - 08:52 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
01

Kerim - araç konusunda partiler yardımcı olmazsa emekliler gidemez rezil olursunuz .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 10:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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