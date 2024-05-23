Eşi Semiha Sözer’i uçurumdan atmıştı! Cinayetin nedeni belli oldu: 'Eşcinsellik' detayı...

Olay, 24 Ocak 2023 günü saat 19.00 sıralarında Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Soğuksu Köyü Ballıkaya mevkiinde meydana geldi. Karamürsel'de yaşayan özel eğitim öğretmeni Semiha Sözer, Almanya'dan kesin dönüş yapan Erdal Sözer (41) ile 2022 yılında evlendi.

Semiha Sözer eşi çalışmasını istemediği için işinden ayrıldı. Genç kadın, arkadaşlarının ifadelerine göre eşi ile mutsuzdu. Odalarını ayırmışlardı ve psikolojik şiddet görüyordu. Eşinin uzun süredir kendisine karşı soğukluğunu hisseden Semiha Sözer, eşini takibe aldı.

Genç kadın, iddiaya göre Erdal Sözer'in bilgisayarında müstehcen fotoğraflarını buldu. Eşinin farklı cinsel yönelimleri olduğunu fark etti ve boşanmak istedi. Bunun üzerine Erdal Sözer, eşinin bu durumu çevresine anlatacağını düşünerek tedirgin oldu ve korkunç bir plan hazırladı.

Olaydan önce cep telefonundan "Siirt'te gerçekleşen bir yüksekten düşme haberi" okudu. Erdal Sözer olay günü ise hava çok rüzgarlı olmasına rağmen Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Soğuksu Köyü Ballıkaya mevkisinde dolaşma konusunda eşini ikna etti.

İddiaya göre eşini kayalıklara çıkartan Erdal Sözer hava sıcaklığının 6 derece olduğu sırada yaklaşık 2 saat burada kaldı. Daha sonra genç kadını 20 metre yükseklikten aşağıya itti. Erdal Sözer daha sonra 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: SABAH