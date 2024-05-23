2. Lig maçı sonrası ortalık karıştı

TFF 1. Lig’e yükselme yarı final ilk maçında Iğdırspor, sahasında Kastamonuspor'u 2-1 yendi. Iğdırspor bu galibiyetle 27 Mayıs'ta Kastamonu'da oynanacak rövanş için avantaj yakaladı.

Emre Kargın’ın yönettiği maçta Iğdırspor, 18. dakikada Mert Örnek ile 1-0 öne geçti. 38. dakikada Halil İbrahim Sönmez skoru 2-0 yaptı. Kastamonuspor, 62. dakikada Samed Ali Kaya’nın attığı golle skoru 2-1’e getirdi.

81. dakikada Iğdırspor’dan Burak Bekaroğlu ile Kastamonuspor’dan Samed Ali Kaya, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın 88. dakikasında Kastamonuspor’dan Oğuz Yılmaz da atıldı takımını 9 kişi bıraktı.

Maç sonrası gerginlik yaşandı. Kastamonuspor kafilesiyle Iğdırspor taraftarları arasında tartışma çıktı.

Kastamonusporlu futbolcu ve teknik heyet, Hürriyet Caddesi’nde Iğdırspor taraftarlarıyla kavga etti. Olaylarda bir komiser, başına aldığı darbe ile yaralandı. Güvenlik güçleri ve TOMA, olayın yaşandığı otelin önüne sevk edildi. Polis müdahalesi sonucu taraflar ayrıldı.

Konuk ekip otele girerken, Iğdırspor Kulüp Başkanı ve AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz, taraftarları uyararak dağılmalarını istedi. Başkan Alagöz’ün uyarıları üzerine taraftarlar bölgeden ayrıldı.