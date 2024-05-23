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Göztepe'de 3 yıllık imza

Süper Lig'e yükselen Göztepe iç transferde Anthony Dennis'in sözleşmesini uzattı.

Anadolu Ajansı
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Göztepe'de 3 yıllık imza mask

Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe'de yeniden yapılanma devam ediyor.

Sarı-Kırmızılı ekip, Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis’in sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Göztepe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Dennis ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Dennis, açıklamada görüşlerini paylaşarak şunları kaydetti:
“Yaşadığımız şampiyonluktan sonra kulübümle yeni bir sözleşme imzaladığım için mutluluk duyuyorum. Bana güvenen ve fırsat veren herkese teşekkür ederim. Bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirerek bana güvenen herkesi gururlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."
# yeni

23 May 2024 - 09:25 - Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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