Göztepe'de 3 yıllık imza

Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe'de yeniden yapılanma devam ediyor.
Sarı-Kırmızılı ekip, Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis’in sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattı.
Göztepe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Dennis ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
Dennis, açıklamada görüşlerini paylaşarak şunları kaydetti:
“Yaşadığımız şampiyonluktan sonra kulübümle yeni bir sözleşme imzaladığım için mutluluk duyuyorum. Bana güvenen ve fırsat veren herkese teşekkür ederim. Bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirerek bana güvenen herkesi gururlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.