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Kocaeli için Sarı kodlu uyarı

Kocaeli’de bugün ve yarın yağmur bekleniyor.

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Kocaeli için Sarı kodlu uyarı mask

Kocaeli’de bugün ve yarın yağmur bekleniyor. Yağışlı havanın yer yer etkili olabileceği belirtildi. Bugün en yüksek 27 derece olması beklene hava sıcaklığı, yarın 24 derece civarında seyredecek. Cumartesi günü çok bulutlu bir hava beklenirken, pazar günü ise güneşli hava etkili olacak. hafta sonu hava sıcaklığı 24 derece civarında seyredecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 ili Sarı kodla uyardı. Sarı kodla uyarılan kentler ise şu şekilde belirtildi: Ankara, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kocaeli, Zonguldak, Bilecik, Bursa, Çorum, Kastamonu, Sakarya, Kırıkkale, Bartın, Düzce, Karabük.
# dikkat, yüksek, Ankara, Sakarya, Düzce, Bursa, Meteoroloji

23 May 2024 - 09:43 - Gündem

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