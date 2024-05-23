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Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hac vazifesini yerine getirmek üzere yola çıkan hacı adaylarını kutsal topraklara uğurladı.

İhlas Haber Ajansı
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Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı mask

Osman Nuri Aksoy Cami'de gerçekleştirilen uğurlama programına katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hacı adaylarıyla tek tek selamlaştı. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, daha sonra eller semaya açılarak hep birlikte dualar edildi. Bünyamin Çiftçi, "Hacı farzını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden hacı adaylarımızı dualarla uğurladık. Rabbim ibadetlerini kabul, hayırlısıyla gidip dönmeyi nasip eylesin" dedi.
# kutsal topraklar, hacı adayları, Çayırova,  Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi

23 May 2024 - 09:58 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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