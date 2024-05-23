Aç karnına 1 tane salatalık yemenin faydaları!

Salatalığın kalorisi birçok yiyecek ile karşılaştırıldığında neredeyse yok gibi. Ortalama büyüklükte bir salatalık, 12-16 kalori civarındadır. Su oranı oldukça bol olan bu sebzenin şeker oranı çok düşüktür. İşte vücuda etkileri.

Birbirinden farklı çeşitleri olan bu sebzenin düşük kalorisi ve yüksek su içeriği vücutta tokluk hissi oluşturur. Kilo kontrolü sağlamak, iştahınızı dengelemek istiyorsanız aralıklı olarak salatalık tüketebilirsiniz. Aç karnına tüketilmesi, hidrasyonu artırarak tokluk sağlar.

Sabahları ağır yiyecekler yemek yerine, hafif ve besleyici bir şeyler tüketmek isteyenler için salatalık mükemmel bir tercih olacaktır. Ayrıca salatalık, sindirimi kolaylaştırır. İçerdiği lifler sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olur.

Vücudumuz, bizi hastalıklardan koruyabilmek için antioksidanlara ihtiyaç duyar. Salatalığın içerisindeki yeterli miktarda antioksidan da vücuda zararlı mikropların gelişini hafifletebilir. Ayrıca cildimizin daha sağlıklı ve parlak görünmesine katkıda bulunur.

Böbrek sağlığı için faydalı olan salatalık içeriğindeki yüksek su oranı ve doğal idrar söktürücü özelliği sayesinde böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlar. Bu durum, böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Sabahları aç karnına salatalık yiyerek vücuttan fazla su ve toksinlerin atılmasını sağlayabilirsiniz.

Salatalık stres seviyesini düşürmeye yardımcı olabilir. B vitamini kompleksleri, magnezyum ve potasyum açısından zengin olan salatalık, sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlayacaktır. Aç karnına tüketildiğinde, vücudun günlük olarak stresle başa çıkma ihtimalini yükseltir.

C vitamini içeriği sayesinde vücudun direncini artırır. Bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olabilir ve soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı koruma sağlayabilirsiniz.

Ayrıca aç karnına salatalık tükettiğinizde dişleriniz için faydalı bir şey yapmış olacaksınız. Salatalık, ağızdaki bakterilerle de savaşır ve ağız sağlığını iyileştirebilir. Ağız kokusundan muzdaripseniz salata tüketmeyi deneyebilirsiniz.

Kaynak: MİLLİYET