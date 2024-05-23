BAŞKAN KOCAMAN KAMP ATEŞİNİ YAKTI

Türkiye’de izcilik 1910 yılında başlamasından bu yana gençlerin büyük ilgisini topluyor. Çocuğa kendisini tanıma fırsatı, sorumluluk duygusunu geliştirme, kendine güveni arttırma olanağı sağlayan izciliğe Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde destek veriliyor.

KOCAMAN’DAN TEBRİK

Kartepe Belediyespor İzcilik Kulübü tarafından Derbent Kamp Merkezi’nde iki gün süren ve çeşitli aktivitelerin yer aldığı kampa Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’da katıldı. Gençlerle sohbet eden Başkan Kocaman, “İzcilik, kamp ateşi yakmaktır! Kartepe Belediyesi İzci Kulübümüz 62 izci ve 4 lideriyle iki gün boyunca doğada izciliğin temelleri üzerine pratik yapıyor. Bu güzel akşamda da cesur ve çalışkan izcilerimizin sertifika törenini gerçekleştirdik. Herbirini tebrik ediyor; gözlerinden öpüyorum” açıklamasında bulundu.

BELGELERİ VERİLDİ

Kampta Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 17-19 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenen 1. aday izci kampında özverili çalışmaları ve kampı başarılı bir şekilde tamamladığı için Zeynep Taşkın, Yasemin Yarukluk, Nefes Ağdeniz, Ayşegül Işık, Muhammed Yuşa Yıldıra ve Samet Şimşek’e başarı belgelerini verdi.