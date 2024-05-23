- Yaşam

KARTEPE BELEDİYESİ’NDEN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI!!

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü’nün işbirliği ile “Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun” sloganıyla 8.kez düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyası geniş katılımla gerçekleştirildi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
KARTEPE BELEDİYESİ’NDEN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI!! mask
Büyütmek için resme tıklayın

“Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun” sloganıyla Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü’nün işbirliğinde düzenlenen kan ve kök hücre bağış kampanyası büyük ilgi gördü.

KAN BAĞIŞINA DESTEK

Kartepe Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen kan bağışına belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, belediye personelinin yanı sıra vatandaşlarda katıldı.

KAN BAĞIŞINA ÇAĞRI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Kan sürekli bir ihtiyaç, sağlamanın tek yolu da bağış... Herkesin bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Bu duyarlılık ile toplumsal farkındalığı arttırmak için belediyemizde 8.kan bağışı organizasyonunu düzenledik. Kan bağışı kampanyasına destek veren hemşehrilerime ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.
# hizmet, büyük, Kartepe

23 May 2024 - 10:07 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.349.000 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL