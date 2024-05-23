KARTEPE BELEDİYESİ’NDEN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI!!

“Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun” sloganıyla Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü’nün işbirliğinde düzenlenen kan ve kök hücre bağış kampanyası büyük ilgi gördü.

KAN BAĞIŞINA DESTEK

Kartepe Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen kan bağışına belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, belediye personelinin yanı sıra vatandaşlarda katıldı.

KAN BAĞIŞINA ÇAĞRI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Kan sürekli bir ihtiyaç, sağlamanın tek yolu da bağış... Herkesin bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Bu duyarlılık ile toplumsal farkındalığı arttırmak için belediyemizde 8.kan bağışı organizasyonunu düzenledik. Kan bağışı kampanyasına destek veren hemşehrilerime ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.