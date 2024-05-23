Başkan Gökçe'den kadınlara övgü dolu sözler

7 KURS MERKEZİ, 36 BRANŞ, 1.855 KURSİYER

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi (DER-MEK) ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2023- 2024 Eğitim – Öğretim yılında düzenlenen kursların Yıl Sonu Sergisi büyük beğeni topladı. Bu yıl Kusachi, Yenikent, Sırrıpaşa, İbni Sina, Mersincik, Çınarlı ve Fatih’te açılan 7 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren DER-MEK bünyesinde 36 ayrı branşta 1.855 kursiyer eğitim görürken düzenlenen yıl sonu sergisi DER-MEK ve Halk Eğitim Merkezi ailesini bir araya getirdi. Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yıl sonu sergisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlçe Halk Eğitim Müdürü İsa Dede ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin yaptıkları selamlama konuşmalarında Derince genelinde yapılan çalışmaların genel hatlarıyla ilgili bilgiler verdi.

GÖKÇE: EKONOMİYE KAZANDIRACAĞIZ

DER-MEK’in yıl sonu sergisinde bir konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, “Seçimden önce bütün DER-MEK’leri dolaşmış ve kurslarımızdaki potansiyeli görmüştüm. Bugün burada bu kalabalığı, bu heyecanı gördükten sonra DER-MEK ile ilgili yapacak çok daha fazla işimiz olduğuna bir kez daha şahit oldum. Her biri birbirinden değerli el emeği göz nuru eşsiz eserleriyle bizleri gururlandıran kadınlarımızın, imkan verildiği zaman neleri başardığını bir kez daha görmüş olduk. Önümüzdeki dönemde bu kurslarımızın sayısını ve merkezlerimizin fiziki imkanlarını iyileştireceğiz. En önemlisi satış noktalarını arttırarak bu kıymetli eserleri ekonomiye kazandıracağız. Gerek kooperatifler aracılığıyla gerek bir çok yerde sergiler açarak bu ürettiklerimizi ekonomiye kazandırmamız lazım. Çünkü ben şuna inanıyorum, güçlü bir toplum ancak güçlü kadınlar ile olur. Kadın ne kadar güçlü olursa toplum o kadar güçlü olur. Kadının gücü de ekonomik bağımsızlığından, eğitiminden ve topluma katkılarından geçer. DER-MEK ve Halk Eğitim iş birliği ile burada birbirinden değerli eserler üreten tüm kursiyerlerimizin eline sağlık diyorum. Halk Eğitim Müdürlüğümüze destekleri için teşekkür ediyorum“ dedi.

DEMİRELLİ: YAYGIN EĞİTİM ANLAYIŞI

Programda bir konuşma yapan Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, “Bizler Halk Eğitim Müdürlükleri olarak ülkemiz genelinde sadece örgün eğitim değil yaygın eğitim anlayışı çerçevesinde bu kurslarda 7 den 70 e, gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına yönelik birçok kurs açıyoruz. Bu kursları yine vatandaşımızın talepleri doğrultusunda belirliyoruz. Geleneksel ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızın yeni kuşaklara aktarılması noktasında kurslarımız oluyor. Mesleki beceri kazandırmaya yönelik kurslarımız var. Müftülüğümüzle iş birliği içerisinde Kur’an-ı Kerim kurslarımız ve bir çok kurumumuzla beraber açtığımız kurslarımız var. Okullarımızda Halk Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle birlikte çocuklarımıza çeşitli destekleme kursları açıyoruz. Bizim kadınımız isterse yapar, istediğini elde eder. Bizim kadınımız güçlü olursa ailemiz güçlü olur, ailemiz güçlü olursa devletimiz, toplumumuz güçlü olur. Bu vesileyle kurslarda görev alan kursiyerlerimizi, hocalarımızı, Halk Eğitim Müdürlüğümüzü ve işbirliği içerisinde açtığımız DER-MEK kursları nedeniyle katkılardan dolayı Derince Belediyemizi tebrik ediyorum.” dedi. Protokol konuşmaları ve gösterilerin ardından açılışı yapılan DER-MEK Yıl Sonu Sergisi üç gün boyunca açık olacak.