“Kamu tasarrufu esnaftan başladı”

Esnaf kooperatiflerine başvuru sonucu Halkbank aracılığıyla verilen Hazine destekli esnaf kredilerinin sabit olan faiz oranları artırıldı. Esnaf kooperatiflerine bildirilen faiz güncelleme uygulaması ile kredi faiz oranları kademeli olarak artırılacak. Yeni uygulamaya göre; borcu devam eden esnaf kredilerinde uygulanan yüzde 7,5 oranındaki kredi faiz oranı yüzde 17’ye, yüzde 8,5 olan faiz oranı yüzde 18’e, yüzde 9,5 olan faiz oranı yüzde 21’e, yüzde 12,5 olan kredi faizi yüzde 24'e, yüzde 17,30 olan kredi faizi yüzde 25’e, yüzde 20 olan faiz oranı yüzde 26’ya, yüzde 22,30 olan faiz oranı yüzde 27’ye, yüzde 24 ve 25 olan kredi faiz oranı ise yüzde 29'a yükseltildi.

ESNAFIN BORCU KATLANDI

Esnafın tepkisini çeken faiz kararını, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) üyesi Kadir Durmuş gazetemize değerlendirdi. Esnafın borcunun katlandığını vurgulayan Durmuş, “Yaklaşık bir aydır konuşulan bir uygulama bu. Girişimlerde bulunduk ama sözleşmede değişkenlik maddesi var diye böyle bir karar çıktı. 1-2 puanlık bir artış oluyordu zaman zaman ama ilk defa bu kadar yüksek bir artış yaşandı. Esnafın borcu da katlandı. Esnaf aylık olarak kendini ayarlamış fakat birden faiz oranı arttı. Esnafı zorlayacak bir uygulama bu. Kredi alırken sözleşmede ‘değişkenlik maddesi’ bulunuyordu ama bu kadar yüksek beklenmiyordu. Kamu tasarrufu esnaftan başlamış oldu” dedi.