Öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı

İl milli eğitim müdürlükleri İl içi tayin ve atama sonuçlarını resmi internet adresinden ilan etti.
Yapılan açıklamada; " 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Taslak Atama Sonuçları yayınlamıştır. Kararnameler Mebbis üzerinden okullara gönderilmiş olup; ilgililere ait kararnameler MEBBİS Eğitim/Öğretim Modülünden alınabilmektedir" denildi.
İl içi atama listesinin tamamının gün içerisinde MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyurulması bekleniyor. Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçları MEBBİS üzerinden görüntüleyebilecek.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.