- Siyaset

DP İzmit’in yeni başkanı belli oldu

Demokrat Parti (DP) İzmit İlçe Başkanı Nuray Macit, yaklaşık bir ay önce partideki görevinden istifa etmişti. İş yoğunluğunu gerekçe gösteren Macit, takvime göre işleyecek kongre sürecinde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. 2021 yılında İsmail Yazgan'ın yerine göreve gelen Nuray Macit'in istifası ile Demokrat Parti İzmit'te boş kalan koltuğa Nisa Özer getirildi.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
DP İzmit’in yeni başkanı belli oldu mask
DP İzmit’in yeni başkanı belli oldu
DP İzmit’in yeni başkanı belli oldu
Haber albümü için resme tıklayın

BU GÖREVE LAYIK GÖREN YÖNETİCİLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM

Özer'e atama belgesini partinin Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu takdim etti. Görevlendirmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Aydoğdu, "Demokrat Parti İzmit ilçe başkanlığına atanan Nisa Özer hanımefendiye çıkmış olduğu bu kutsal yolda başarılar diliyorum" dedi. Demokrat Parti İzmit'in yeni başkanı Nisa Özer ise, "Bu onur verici görevi şahsıma layık gören Sayın Genel Başkan Yardımcımız Murat Aydoğdu ve tüm yöneticilerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

DP İzmit’in yeni başkanı belli oldu
DP İzmit’in yeni başkanı belli oldu
# Demokrat Parti İzmit İlçe Başkanı Nuray Macit, Demokrat Parti, yeni, ilçe

23 May 2024 - 10:50 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.349.000 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL