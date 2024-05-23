DP İzmit’in yeni başkanı belli oldu

BU GÖREVE LAYIK GÖREN YÖNETİCİLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM

Özer'e atama belgesini partinin Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu takdim etti. Görevlendirmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Aydoğdu, "Demokrat Parti İzmit ilçe başkanlığına atanan Nisa Özer hanımefendiye çıkmış olduğu bu kutsal yolda başarılar diliyorum" dedi. Demokrat Parti İzmit'in yeni başkanı Nisa Özer ise, "Bu onur verici görevi şahsıma layık gören Sayın Genel Başkan Yardımcımız Murat Aydoğdu ve tüm yöneticilerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.