DP İzmit’in yeni başkanı belli oldu

BU GÖREVE LAYIK GÖREN YÖNETİCİLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM
Özer'e atama belgesini partinin Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu takdim etti. Görevlendirmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Aydoğdu, "Demokrat Parti İzmit ilçe başkanlığına atanan Nisa Özer hanımefendiye çıkmış olduğu bu kutsal yolda başarılar diliyorum" dedi. Demokrat Parti İzmit'in yeni başkanı Nisa Özer ise, "Bu onur verici görevi şahsıma layık gören Sayın Genel Başkan Yardımcımız Murat Aydoğdu ve tüm yöneticilerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.