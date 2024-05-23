Kandıralılar Vali Yavuz’u ziyaret etti

11 Ocak 1994 tarihinde kurulan ve her iki yılda bir Başkanını değiştiren Kocaeli Kandıralılar Derneğinin 16. Başkanı Salim Yaşar yeni seçilen heyetini Vali Seddar Yavuz’a takdim etti.

Ziyarete; 16. Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanı Salim Yaşar, Başkan Vekili Baturhan Üretürk, Başkan Yardımcıları; Prof. Dr. Mehmet Bayrak, Recep Yıldız ve Harun Reşit Kocagöz, Muhasip Altınay Uçar, Yönetim Kurulu üyesi Adem Arı ile Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar katıldı.

Dernek çalışmaları ile ilgili bilgi veren, Kandıra’ya ilgi ve desteği için Vali Yavuz’a teşekkür eden Salim Yaşar’a, Vali Yavuz’da yeni görevinde başarılar diledi.