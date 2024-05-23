KOÜ’lü öğrenciler en güzel eserlerini sergiledi

Her yıl 18 Mayıs tarihinde başlayan ve bir hafta boyunca kutlanan Uluslararası Müzeler Haftası için her ülke ve şehirde birçok farklı etkinlik düzenleniyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, SEKA Kağıt Müzesi de bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

SERGİ AÇILIŞLARI VE MÜZİK DİNLETİSİ

SEKA Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesinde düzenlenen etkinlikler kokteyl, sergi açılışları ve oda orkestrası müzik dinletisiyle başladı. Ev sahipliğini Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Müzeler Şube Müdürü Taha Hülagü’nün üstlendiği etkinlikteki sergi açılışına katılan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve beraberindeki heyet, üniversite öğrencilerinin ortaya çıkardığı eserleri inceledi.

“TÜM AKTİVİTELERİNİZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Sergi açılışında konuşan Rektör Cantürk, “Biz daha çok araştırma üniversitesi olacağız diyoruz ama sanat olmadan da hiçbirinin anlamının olmadığının da farkındayız. O yüzden sizin tüm aktiviteleriniz bizim için önemli. Ellerinize sağlık bu tasarım ve afişler gerçekten çok güzel. Daha güzel şeyler yapacağınıza inanıyorum” dedi. Projenin yürütücülerinde olan Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Begüm Savçın ise yaptığı konuşmada, “Buradaki etkinliğimizde İç Mimarlık Bölümü öğrencilerimiz İzmit’in göz bebeği olan SEKA Kağıt Müzesinde, mekandan esinlenerek tasarımlar gerçekleştirdi. Grafik Bölümü öğrencilerimiz ise ülkemizde bulunan müzelerin afiş tasarımını yaptı. Fotoğraf Bölümü öğrencilerimiz kağıttan tasarımları takip edip kağıttan hikayeler oluşturdu ve dijital bir sergi hazırladık” ifadelerini kullandı.

SÖYLEŞİ VE ATÖLYELERLE DEVAM EDECEK

Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında 23 Mayıs Perşembe günü saat 14.00-15.00 saatleri arasında Yazar Şermin Yaşar’ın söyleşisi gerçekleşecek. 24 Mayıs Cuma günü ise film gösterimi, Arkeolojik Kazı, Taş Boyama, Çömlek, El Yapımı Kağıt ve Sikke Basımı gibi atölye çalışmaları ile devam edecek. Akademi, sanat, siyaset ve birçok farklı çevreden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler yapılan çekiliş ile sonlandırılacak.