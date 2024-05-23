KOÜ Öğrencisi, "Matematik Kaşifleri” projesini hayata geçirdi

“Her zaman ileri Matematikte Birinci sloganı ile ” 14 hafta boyunca, Türkiye’nin farklı şehirlerinden ilkokul 3. sınıf öğrencilerine ulaşan Demir, toplamda 1403 dakika online ders işleyerek önemli bir projeye imza attı. Bunun yanı sıra Proje dersi kapsamında alanında tanınmış isimlerle bir röportajlar gerçekleştirdi. Söz yazarı ve şarkıcı Hüsnü Arkan, Yapımcı ve yönetmen Metin Kuru , Dünya güreş şampiyonu Ali Cengiz ile keyifli röportajlar gerçekleştirdi.

Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Oğuz Yavuzyılmaz tarafından kurulan ve onun öncülüğünde sosyal sorumluluk alanında faaliyetlerine devam eden ‘’Anı Elinde Tutanlar’’ topluluğu ile böyle anlamlı projeleri hayata geçirmekten mutlu olduğunu dile getiren Demir, “Bu imkanı sağlayan proje koordinatörümüz Oğuz Yavuzyılmaz’a, online derslerine katılan tüm öğrencilerime ve röportaj teklifini geri çevirmeyen başarılı sanatçı ve sporculara teşekkür ederim.” dedi.