Gergerlioğlu, "Sinan Ateş Cinayetine AKP VE MHP neden ses çıkarmıyor?"

Bakın, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve arkadaşları yıllarca “Barış, barış, barış.” demiş insanlardır!

Kobani Davasında söze ceza verildiğini söyleyen Gergerlioğlu, “Kobani davası ağır cezalarla bitti; bunu kabul etmiyoruz. Söze ceza verilmiştir, barış isteğine ceza verilmiştir, sulhe ve çözüm isteğine ceza verilmiştir; çok açık ortadadır. Burada yıllarca dinledik; arkadaşlarımız cinayetle itham edildi, yüzlerce kez suç işlemekle itham edildi. Sonuç: Fos. 5.300 suçtan, 2.700 insanın darbedilmesinden ve benzeri, hepsinden beraat ettiler. Kalktı, işte mahkeme bula bula “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçuna yardım” bunu buldu. Ya, bir taraftan “Bu kişiler kimseyi öldürmemiştir.” diyorsun, öbür taraftan da yüzlerce yıl ceza veriyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Yani bu insanlar sözle mi devletin birliğini, bütünlüğünü bozdu arkadaşlar, nasıl oluyor bu iş? Açıklama yok. Bu kararı vicdanlar kabul etmez arkadaşlar çünkü söze ceza verilmiştir, barış isteyene ceza verilmiştir. Bakın, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ bu insanlar ve arkadaşları yıllarca “Barış, barış, barış.” demiş insanlardır. Bir sineği bile incitmemiş ve tüm sıkıntılı süreçlerde barışı istemiş insanlardır, buna karşın ağır bir şekilde cezalandırıldılar; bunu vicdanlar kabul etmez. Bir tarafta söze yüzlerce yıl ceza, öte tarafta bu ülkede bir soruşturma ve akabinde bir dava yürüyor, bir cinayet var o cinayetle ilgili tüm deliller sümen altı edilmeye çalışılıyor. Olacak iş mi arkadaşlar?” ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş Cinayetine Ak Parti ve MHP'liler şu Mecliste; neden ses çıkarmıyor?

Sinan Ateş Cinayetine Ak Parti ve MHP'lilerin ses çıkarmadığını söyleyen Gergerlioğlu, “Bir tarafta Kobani Davasında söze yüzlerce yıl ceza, bir tarafta da Sinan Ateş cinayeti örtbas edilmeye çalışılıyor. Olacak iş mi? Yasin Börü cinayeti için -ki başından beri lanetlemişimdir- kıyameti koparanlar, burada bir sürü ithamla arkadaşlarımızı katil ilan edenler Sinan Ateş cinayetindeki örtbaslar karşısında çıtını çıkarmıyor, Ak Parti ve MHP'liler çıtını çıkarmıyor şu Mecliste; neden çıkarmıyor?” şeklinde konuştu.

Tolgahan Demirbaş, Sinan Ateş’in arkadaşı Haluk Türk’e “Sinan Ateş’in yanında durma ağabey, Ocak onun kalemini kırdı.” diyor. Bu ifadeler iddianamede yok!

Ülkü Ocakları tarafından Sinan Ateş’in kaleminin kırıldığına dair telefon kayıtlarının olduğunu aktaran Gergerlioğlu, “Bakın, öyle bir iddianame çıktı ki ortaya. Ya, cinayetin neden işlendiğiyle ilgili bir anlayış yok, bir ifade yok. İddianamede neden bu cinayet işlenmiştir? Böyle bir konu işlenmemiş, sanki durup dururken birileri birilerini öldürmüş. Olacak iş mi bu? Burada siyasi bir cinayet olduğu apaçık belli. Cumhur İttifakı zamanında işe alınan 2 özel harekâtçı, tetikçiyi İstanbul'dan Ankara 'ya getiriyor, arabanın kime ait olduğu belli. Sinan Ateş evinde perdeyi aralıyor “Ankara Ocak silahlı dört kişi göndermiş.” diyor. İddianamede var mı? Yok. Tolgahan Demirbaş cinayet amirinden telefon istiyor. O da “Ya, bu telefon eski Genel Başkana çıkıyor reis.” diyor. Tolgahan Demirbaş da diyor ki: “Aynen reis, onun ipini çekmişler.” Tolgahan Demirbaş, Sinan Ateş’in arkadaşı Haluk Türk’e “Sinan Ateş’in yanında durma ağabey, Ocak onun kalemini kırdı.” diyor. Bu ifadeler iddianamede yok. Niye itiraz etmiyorsunuz ey Ak Parti'liler? Hani yerden göğe kadar “Kobani Kobani” deyip duruyordunuz, apaçık bir cinayet var ve bir buçuk yıla yakın bir geciktirmeden sonra bu cinayetin iddianamesinde cinayet örtbas ediliyor. Olacak şey mi?” ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş Eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’la ilgili 17 sayfalık ifade veriyor ama bu kişi iddianameye girmiyor!

Ayşe Ateş Eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’la ilgili 17 sayfalık ifade veriyor ama bu kişi iddianameye girmiyor diyen Gergerlioğlu, “Ayşe Ateş, acılı bir anne, iki çocuk annesi, her gün televizyon kanallarına çıkıyor “Cinayet örtbas ediliyor.” diyor. Niye sesiniz çıkmıyor? Kobani olaylarından dolayı arkadaşlarımızı katil ilan edenler bu sefer suspus, hiç sesini çıkarmıyor. Yine, iddianameye girmeyen bir başka ifade: “Eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’la ilgili benim ifade verdim.” diyor Ayşe Ateş. 17 sayfalık ifade veriyor, bu davanın en önemli isminin ifadeleri iddianameye girmiyor, gizleniyor. Olacak iş mi bu?” dedi.

Ayşe Ateş “Bununla da kalmayacaklar, beni öldürecekler.” diyor, kimse ona bir koruma bile tahsis etmiyor!

Göz göre göre gelen bir cinayet vardı, Kırmızı Pazartesi romanındaki gibi göz göre göre geldi ve kimsenin bunu sorgulamadığını belirten Gergerlioğlu, “Apaçık ortada, görüntüler ortada, bu da iddianameye giremiyor. Hani, Kobani davasında bir sürü ithamlarda bulundunuz. Ak Parti ve MHP’liler, adalet konusunda samimi değilsiniz, Cumhur İttifakı bu konuda samimi değil. Adil olmayan bir yargılamayla arkadaşlarımız yüzlerce yıl cezaya çarptırılırken bu toplumun vicdanı bunu kabul etmiyor. Sinan Ateş cinayetinin üstü örtülmeye çalışılıyor, en başta eşi ve 85 milyon bu cinayete itiraz ediyor. Hani adalet, hani yargı? Hadi bir şey söyleyebilir misiniz? Hadi konuşun bakalım. Yıllarca burada Kobani davası için demediğinizi bırakmadınız, Sinan Ateş cinayeti için hadi bir şey söyleyin; torbacıya öldürtülen birisi var. Bitmedi, Ayşe Ateş “Bununla da kalmayacaklar, beni öldürecekler.” diyor, kimse ona bir koruma bile tahsis etmiyor. Göz göre göre gelen bir cinayet vardı, Kırmızı Pazartesi romanındaki gibi göz göre göre geldi ve kimse bunu sorgulamıyor. O hâlde, biz, adalet nerede, yargı neden adil yargılama yapmıyor diye sorma hakkına sahibiz.” dedi.

Bir tarafta Kobani Davasında söze yüzlerce yıl ceza, öte tarafta bu ülkede bir soruşturma ve akabinde bir dava yürüyor, bir cinayet var Sinan Ateş Cinayetiyle ilgili tüm deliller sümen altı edilmeye çalışılıyor. Olacak iş mi arkadaşlar? pic.twitter.com/lvwSAYVCNV — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) May 22, 2024