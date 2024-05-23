İzmit Belediyesi gıda mühendisi istihdam edecek

İzmit Belediyesi bünyesinde görev alabilecek, “Gülümseyen” ve “İzmit’i çok seven” çalışma arkadaşları arıyor. Belediye iştiraki BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere, “Gıda Mühendisi” alımı yapılacak. İş başvurusunda bulunmak isteyenler 27 Mayıs Pazartesi gününe kadar başvurularını https://kariyer.izmit.bel.tr/ adresi üzerinden online yapabilecek. Tüm kriterlerin eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor.

MÜRACAAT KOŞULLARI

•T.C. vatandaşı olmak;

•Üniversitelerin Gıda Mühendisliği bölümü mezunu olmak,

•Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

•Tercihen süt ve süt teknolojilerinden anlayan,

•MS Office ve MS Excel programlarını etkin bir şekilde kullanabilen,

•Ekip çalışmasına yatkın olmak,

•Kalite ve gıda güvenliği kuralları hakkında bilgi sahibi ve uygulayıcı olmak,

•Analitik düşünen, iletişim becerileri güçlü olmak,

•Kocaeli sınırları içerisinde tercihen İzmit ilçesinde ikamet ediyor olmak,

•Adli Sicil Kaydı bulunmamak,

·Kamu haklarından mahrum olmamak,

·Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

·Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi, kronik rahatsızlığı bulunmamak,

BAŞVURUDA EKLENECEK BELGELER

· İkametgâh

· Adli sicil kayıdı

· Diploma veya mezuniyet belgesi

· Askerlik durum belgesi

ÖNEMLİ BİLGİ

· Başvurular bilgisayar üzerinden kariyer.izmit.bel.tr adresine yapılacak olup yukarıda belirtilen belgeler eklenecektir.

· Başvuruda istenilen bilgi ve belgeleri eksik yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İstihdam Birimi iletişim:0262 318 00 00 (Dahili:2445/2446/2447/2448) / 0262 318 02 41