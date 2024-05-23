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Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu hakkında kırmızı bülten kararı!

Bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu hakkında kırmızı bülten kararı! mask

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan kazanın ehliyetsiz sürücüsü firari Timur Cihantimur ve olay sonrası onu yurt dışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Yazar Eylem Tok ve doktor Bülent Cihantimur’un ehliyetsiz oğlu lüks aracıyla kaza yaptı. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Eylem Tok ve oğlu Mısır'a firar etti ardından ABD'ye kaçtı. İnfial yaratan kaza sonrası ülkeye dönmeyen Tok ve oğlu Cihantimur, ABD'de bir caddede gülümserken görüntülendi.

23 May 2024 - 11:52 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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