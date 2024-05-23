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Diyanet İşleri Başkanlığı naklen 35 öğretmen alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında bulunan Kur'an Eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınavla 35 öğretmen alacak.

Anadolu Ajansı
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Diyanet İşleri Başkanlığı naklen 35 öğretmen alacak mask

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31 Mayıs'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.

Ankara'da yapılacak sözlü sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.
# Diyanet işleri Başkanlığı, öğretmen, alım, Ankara

23 May 2024 - 11:53 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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