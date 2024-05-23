Kompozit Kimya firması eleman arıyor

İzmit Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi üzerinde bulunan Kompozit Kimya ve Elektromekanik Malz. San. ve Tic. A.Ş. firmasının üretim bölümlerinde görevlendirilmek üzere eleman arıyor.
Başvurmak isteyenlerin tercihen 45 yaşını aşmamış, vardiyalı olarak çalışabilecek, İzmit ve çevresinde(servis güzergahında) ikamet etmesi gerekiyor. İşe girecek kişilere brüt maaş 31 bin TL + 3 maaş tam ikramiye, yılda 4 defa sosyal yardım, (4 X 2.000 TL) aylık devamlılık primi, (2.500 TL) Aylık Ağır Ürün Primi, (Günlük 100 TL), Yılda 3 defa deterjan yardımı, yılda 2 defa havlu yardımı, sosyal haklar verileceği duyuruldu. Adayların aşağıda adresi bulunan şirkete gelerek şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.
Adres: Sanayi Mah. D-130 Yanyol Cad. No:205/3 İZMİT KOCAELİ ( Yeni Gölcük Yolu Üzeri)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.