Tüysüzler Davasında yine karar çıkmadı

2014 yılında İzmit’te altın ve para cinsinden faiz öderken işleri bozulan ve Sarraf Tüysüzler isimli kuyumcu, dükkanını kapatarak kayıplara karışan Cemalettin Tüysüz (Albayrak), Turgut Tüysüz ve Yüksel Tüysüz (Hancızade) hakkında açılan dava Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor. Mahkeme, tarafların uzlaşma görüşmelerinin tamamlanmaması nedeniyle davayı ileri bir tarihe erteledi. Tüysüz mağduru vatandaşlardan Cuma Karavar uzlaşmacıların tekrar biraraya geleceğini ve önlerindeki duruşmanın son duruşma olacağını ifade ederken bir karar çıkmasını temenni ettiklerini söyledi.

ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ İSTİYORUM

Duruşmada söz alan Cuma Karavar " Ben adaletin tecelli etmesini istiyorum. Dilan (Polat) Seçil (Ersan) nasıl tutuklu yargılanıyorsa bunlar da böyle yargılansın."dedi