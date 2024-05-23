Tüysüzler Davasında yine karar çıkmadı

2014 yılında İzmit’te altın ve para cinsinden faiz öderken işleri bozulan ve Sarraf Tüysüzler isimli kuyumcu, dükkanını kapatarak kayıplara karışan Cemalettin Tüysüz (Albayrak), Turgut Tüysüz ve Yüksel Tüysüz (Hancızade) hakkında açılan dava Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor. Mahkeme, tarafların uzlaşma görüşmelerinin tamamlanmaması nedeniyle davayı ileri bir tarihe erteledi. Tüysüz mağduru vatandaşlardan Cuma Karavar uzlaşmacıların tekrar biraraya geleceğini ve önlerindeki duruşmanın son duruşma olacağını ifade ederken bir karar çıkmasını temenni ettiklerini söyledi.
ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ İSTİYORUM
Duruşmada söz alan Cuma Karavar " Ben adaletin tecelli etmesini istiyorum. Dilan (Polat) Seçil (Ersan) nasıl tutuklu yargılanıyorsa bunlar da böyle yargılansın."dedi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mehdi - adalet var diye bağırsınlar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.