“Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor”

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı 23 Mayıs Perşembe(bugün) saat 11.30’da İzmit İnsan Hakları Parkı’nda 81 ilde eş zamanlı gerçekleştiren basın açıklamasında, 26 Mayıs Pazar Günü Büyük Emekli Mitingi öncesinde vatandaşlara çağrıda bulundu.

İzmit Sabri Yalım Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına CHP İl Başkanı Bülent Sarı’nın yanı sıra, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, il ve ilçe yöneticileri, emekli sendikası ve derneklerinin temsilcileri ile emekliler katıldı.

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yıllarca çalışarak ülkesine emek veren ancak bugün düşük emekli geliriyle yaşamaya çalışan 16 milyonun üzerinde yurttaşımızın sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacıyla karşınızdayız. Derinleşen ekonomik krizin faturasını emekliye, emekçiye, işçiye, memura, ücretliye, esnafa, öğrenciye yani topyekûn vatandaşlarımıza ödetmeye niyetlenen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin çözüm değil kriz üreten siyasetine dur demek için alanlardayız.

EMEKLİLERİMİZİN İSYANINI DİLE GETİRMEK İÇİN ARANIZDAYIZ

Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen, milyonlarca kişiyi “insanca yaşam” yerine “sefalet koşullarında yaşam”a mahkûm eden iktidara, “bu büyük adaletsizliğe son verin” demek için meydanlardayız. 5 bin liralık dul-yetim aylığıyla geçinmeye çalışırken ev kirası 10 bin liraya çıkan Hülya teyzenin hakkını aramak için bir aradayız. “Açım, aç” diyen emeklilerimizin isyanını dile getirmek için aranızdayız. Sefalete mahkûm edilen emeklilerimizin adalet ve insanca yaşam taleplerini dile getirmek için buradayız. Arkasında borç listesi bırakarak intihar eden emekli Hasan Amca için buradayız.

YOKSULLUĞU BİLE LÜKS HALE GETİRDİKLER

Anımsayacaksınız; bu yılın başında büyük bir nimetmiş gibi en düşük emekli aylığını 10 bin TL’ye tamamladılar. Miting miting dolaşıp, “Gönlümüz emeklinin hayatını daha iyi şartlarda sürdürmesinden yanadır” dediler. Dedikleri ile yaptıkları örtüşmeyince 10 bin lira aylıkla hayata tutunmaya çalışan milyonlarca emekli için yoksulluğu bile artık lüks hale getirdiler. En düşük emekli aylığı, yılın henüz ilk 4 ayında çoktan eridi. Mayıs Ayı Enflasyonu geldiğinde daha da eriyecek.

EMEKLİLER PAZAR TEZGAHLARINA BÜTÇE YETİŞTİREMEZ HALE GELDİLER

Aylıkları günden güne buharlaşan emekliler bırakın 100 gram et almayı, pazar manav tezgahlarına bile bütçe yetiştiremez hale geldiler. Oysa İktidar; 2024 yılını “Emekliler Yılı” ilan etmiş, " Türkiye Yüzyılının Emektarları Programı"nı hayata geçirmekle övünmüştü. Gelin şimdi övündükleri emeklilerin “yüzyılına” bir bakalım.

EMEKLİLER KYK'IN 8 KİŞİLİK YURTLARINA REVA GÖRÜYOR

Bizi kıskanıyor dedikleri İsviçre ve Hollanda’da ortalama emekli maaşı 2 bin avronun üzerinde! Almanya’da ise 1.552 avro olan emekli aylığı ülkemizde sadece 237 avro. Alman Hans, emekli aylığı ile ülkemize gelip en iyi otellerde tatilini yaparken bizim emeklimiz Hasan Amca aynı otelin mutfağında bulaşık yıkıyor. Hasan amcamız tatil yapmak istediğinde ise Kredi Yurtlar Kurumu’nun ranzalı 8 kişilik odaları reva görülüyor. Çalışma Bakanı, çıkıp bunu müjde olarak sunmaktan, milyonlarca emeklimizin kalbini kırmaktan çekinmiyor!"

EMEKLİLER LÜTUF DEĞİL, HAKKINI İSTİYOR

Derin bir hayat pahalılığıyla baş başa bırakılan, kaderine terk edilen emekliler bugün olağanüstü yoksulluğun pençesindeler. Gelirinin tümünü harcadıkları halde asgari gıda enerji barınma sağlık tüketim gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan emekli yurttaşlarımız bu manada sosyal ölüme terk edilmiştir! Bu sebeple binlerce, on binlerce emeklimizle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara’da toplanacağız. "Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor” diyeceğiz.

KAZANDIK DİYECEĞİZ

En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Emekli aylıkları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasasını hayata geçirdiğimiz gün, “kazandık” diyeceğiz. Onurlu yaşam hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emekçileri 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Ankara’da Tandoğan meydanına bekliyoruz”