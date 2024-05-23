Hünkar Çayırı'nda spor festivali coşkusu  

RUMELİ İLE ORTAKLAŞA DÜZENLENDİ
Gebze Belediyesi öncülüğünde İstanbul Rumeli Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen festivale katılan özel çocuklar, kendileri için düzenlenen birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerde günü dolu dolu yaşadı. Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Arkadaşlarımız, geçen senenin tecrübesine dayanarak bu sene daha da güzel bir organizasyon düzenledi. İnşallah bugün burada onların gönlüne sevgi, saygı, mutluluk damlasını düşürebilirsek artık bizden daha kârlısı yok diye sayıyoruz. İnşallah seneye 3'üncüsü yapılacak. Bu evlatlarımızın bugün burada mutlu olacaklarını görmek, onlara mutlu olarak şahit olmak gerçekten bizi son derece memnun ediyor" dedi.
"EN GÜZELİNİ YAPMAK GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"
Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba ise "Sizler için durmadan, yorulmadan gece gündüz çalışıyoruz. Hem Gebze Belediyesi olarak hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sizler için en güzelini yapmak gayreti içerisindeyiz. Rumeli Üniversitesi’ne de destek ve katkılarından dolayı, hem de Gebze Belediyemize her hafta böyle birbirinden kıymetli bir organizasyonlar düzenlediği için teşekkür ediyorum" diye konuştu. Festivalde binicilik, para-volley, goal-bol, ampute futbol, okçuluk, mas güreşi, survivor parkuru, empati parkuru, bocce, ayak bilardosu, bilimsel testler, mücadele sporları, geleneksel oyunlar gibi birçok etkinliğe katılan çocuklar, eğlenceli bir gün geçirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.