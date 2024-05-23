23 May 2024 - 12:52- Gündem G:

ÇALIŞMA NEDENİYLE O HATLARIN GÜZERGAHI DEĞİŞECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit’in Malta Mahallesi’nde üstyapı çalışması gerçekleştirecek.

DİLEK COŞGUN
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ÇALIŞMA NEDENİYLE O HATLARIN GÜZERGAHI DEĞİŞECEK
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit’in Malta Mahallesi’ndeki Piotr Wilcynski Bulvarı üzerinde üstyapı çalışması gerçekleştirecek. Büyükşehir belediyesi ekiplerinin gerçekleştireceği çalışma kapsamında bazı toplu taşıma araçlarının güzergahları değiştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 24 Mayıs Cuma günü (yarın) saat 09.30’da başlayacağı ve 8 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek olan çalışma kapsamında Hat 85-88, SH5, SH6, 32B,70, 145, SH-1 ve SH8’in güzergahları değiştirilecek.

ÇALIŞMA NEDENİYLE O HATLARIN GÜZERGAHI DEĞİŞECEK
# 2024, çalışma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

23 May 2024 - 12:52 - Gündem

Mahreç  Dilek Coşgun

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