23 May 2024 - 13:10- Siyaset G:

BEHZAT Ç. DEN HÜRRİYET'E SICAK KARŞILAMA

Başkentte temaslarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile genel başkan yardımcılarından İzmitli Murat Aydoğdu ile bir araya geldi

DİLEK COŞGUN
DİLEK COŞGUN Tüm Haberleri
BEHZAT Ç. DEN HÜRRİYET'E SICAK KARŞILAMA mask
BEHZAT Ç. DEN HÜRRİYET'E SICAK KARŞILAMA
BEHZAT Ç. DEN HÜRRİYET'E SICAK KARŞILAMA
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz gün Ankara’da özel temaslarda bulundu. Başkan Hürriyet, başkent programı kapsamında sırasıyla Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Gültekin Uysal ve partinin Kocaelili Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

BEHZAT Ç. DEN HÜRRİYET'E SICAK KARŞILAMA

DAVUTOĞLU KİTABINI İMZALADI

Gelecek lideri Davutoğlu, buluşması sırasında Başkan Hürriyet’e kitaplarını da imzalayarak kendisine hediye etti. Başkan Hürriyet, imzası ve nazik kabulü dolayısıyla Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’na teşekkür etti. Hürriyet’in sonraki ziyareti ise Ankara Etimesgut Belediyesi oldu.

BEHZAT Ç. DEN HÜRRİYET'E SICAK KARŞILAMA

BEŞİKÇİOĞLU MEMNUN KALDI

Televizyon ekranlarından tanınan ve özellikle canlandırdığı Behzat Ç. karakteri ile tanınan bir isim olan, son 31 Mart seçimlerinde ise CHP’den Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu ile makamında buluşan Hürriyet, kendisine başarılar diledi ve yerel idare anlamında karşılıklı fikir alışverişine ve iş birliğine önem verdiklerini dile getirdi. Beşikçioğlu da ziyareti dolayısıyla Hürriyet’e teşekkür etti.
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23 May 2024 - 13:10 - Siyaset

Mahreç  Dilek Coşgun

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