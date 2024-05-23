HÜRRİYET'TEN BAŞKENT ÇIKARMASI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz gün Ankara’da özel temaslarda bulundu. Başkan Hürriyet, başkent programı kapsamında sırasıyla Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Gültekin Uysal ve partinin Kocaelili Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.
DAVUTOĞLU KİTABINI İMZALADI
Gelecek lideri Davutoğlu, buluşması sırasında Başkan Hürriyet’e kitaplarını da imzalayarak kendisine hediye etti. Başkan Hürriyet, imzası ve nazik kabulü dolayısıyla Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’na teşekkür etti. Hürriyet’in sonraki ziyareti ise Ankara Etimesgut Belediyesi oldu.
BEŞİKÇİOĞLU MEMNUN KALDI
Televizyon ekranlarından tanınan ve özellikle canlandırdığı Behzat Ç. karakteri ile tanınan bir isim olan, son 31 Mart seçimlerinde ise CHP’den Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu ile makamında buluşan Hürriyet, kendisine başarılar diledi ve yerel idare anlamında karşılıklı fikir alışverişine ve iş birliğine önem verdiklerini dile getirdi. Beşikçioğlu da ziyareti dolayısıyla Hürriyet’e teşekkür etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.