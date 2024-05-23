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Başkan Deniz, Kocaelili emeklilere çağrıda bulundu!

Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Bölge Başkanı İhsan Deniz, Kocaelili emeklileri ‘Büyük Emekli Mitingi’ çağrı yaparak, “Kocaeli'de yaşayan 311 bin emekliyi CHP'nin bu çağrısını dikkate alarak büyük emekli mitingine katılmaya devam ediyoruz”

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Başkan Deniz, Kocaelili emeklilere çağrıda bulundu! mask

CHP Kocaeli örgütü bugün 11.30’da İzmit Sabrı Yalım Park’ında CHP Genel Merkezi’nin 26 Mayıs Pazar günü Ankara’da gerçekleştireceği Büyük Emekli Mitingine ilişkin basın açıklaması düzenledi. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, “Onurlu yaşam hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emekçileri 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Ankara’da Tandoğan meydanına bekliyoruz” diyerek emekli vatandaşları miting çağrısı yaptı.

KOCAELİLİ EMEKLİLERİ BÜYÜK MİTİNGE ÇAĞIRIYORUZ

CHP’nin gerçekleştireceği Büyük Emekli Mitingine ilişkin gazetemize konuşan Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Bölge Başkanı İhsan Deniz konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “26 Mayıs'ta Büyük Emekli Mitingi kararı alan ana muhalefet partisi CHP’nin çağrısına emekliler amasız, fakatsız katılmak zorundadır. Emekliler kendi sorunlarını dile getirecek yapı ve güce sahip değiller. Güçlü bir örgütlü yapıya sahip olmayan 16 milyon 500 bin emekli, tek çatı altında toplanmasını henüz sağlamış değil. Güçlü bir örgütlü yapısı olmayan emekliler, sorunlarımıza sahip çıkanlara sahip çıkarak ciddi katılım için çalışmalar yapmalıyız. Kocaeli'de yaşayan 311 bin emekliyi CHP'nin bu çağrısını dikkate alarak büyük emekli mitingine katılmaya ve adı gibi büyük bir emekli mitingi yapmaya çağırıyoruz”
# büyük, chp, CHP Kocaeli, emekli, büyük emekli mitingi, Ankara

23 May 2024 - 13:39 - Ekonomi

Mahreç  Aygün Baş

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Yorumlar

(2)
02

Emekli - ulaşıma destek olunmalı emekliler o parayı ödeyemezler orada 100- 200 kişi ile kalınır . ilçelere otobüs tutulmalı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 14:01
01

Emekli - Başkan üyelerin için bir işlem yapman gerekiyorsa mitinge davetten önce 2000 öncesi emekli ile 2000 sonrası emekli arasındaki İNTİBAK işlemini yaptırın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 13:51

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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