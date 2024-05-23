Böyle başkana can kurban!

2022’DE BAŞKAN SEÇİLDİ

Bu müthiş bir başarı hikayesidir ve insanı imrendirecek bir gerçektir. Geçtiğimiz sezon Çorum FK Başkanı olan ve ilk yılında TFF 2. Lig şampiyonluğu yaşatan Oğuzhan Yalçın, bir yıl içerisinde bu kez 1.Lig Play-Off’ta yine başkan olarak yarı final oynatıyor. Yalçın, Mayıs 2022’de Çorum FK Başkanı oldu. Mayıs 2023’te Çorum FK’yı 2.Lig Şampiyonu yaptı. Büyük bir vefa örneği göstererek, sakatlanan eski kalecisi Hasan Hüseyin Akınay’ı transfer etti ve tedavi masraflarını üstlendi. Takımın hissedarı Murat Yıldırım’ın ayrılmasıyla büyük bir mali yükün altına girdi.

“SÜPER LİG HEYECANINI YAŞATMAK İSTİYOR”

TFF 1. Lig’de ilk yılında takımı Play-Off’lara taşıdı ve ilk turda Kocaelispor’u eledi. Futbolcu olarak görev yaptığı Çorum FK ile başkan olarak başarılı dönem geçiren Oğuzhan Yalçın, Çorum şehrine Süper Lig heyecanını yaşatmak istiyor. Çorum FK; ilk maçta berabere kaldığı Bodrum ile yarı final ikinci maçında bugün Bodrum’da karşılaşacak. Maç 20.00’de başlayacak. Kazanan takım 30 Mayıs’ta Adana’da Sakarya ile karşı karşıya gelecek ve bu maçı kim kazanırsa Süper Lig’e yükselen 3.takım olacak.