ÇİLEK KÖYÜNDE ÇİLEKLERİ ÇALDILAR

Bu olay sonrası bir açıklama yapan İzmit Belediyesi, şu ifadelere yer verdi:

"İzmit Belediyesi olarak Çayırköy Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz Çilek Köyü projemiz, toplumumuzun ihtiyaç sahibi kız öğrencilerine destek sağlamak amacıyla büyük bir özveriyle yürütülmektedir.

Ancak üzülerek bildirmek isteriz ki, 25 bin çilek fidesinin dikildiği 12 dönümlük arazimizde bu akşam gerçekleştirilecek olan hasat etkinliği, dün gece yaşanan üzücü bir hırsızlık olayı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmek zorunda kalınmıştır.

Ancak üzülerek bildirmek isteriz ki, dün gece bahçemizin tellerini kesen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 25 bin çilek fidesinin dikili olduğu 12 dönümlük arazimizdeki çilekleri toplayarak büyük bir hırsızlık gerçekleştirmişlerdir. Bu hırsızlık olayı, sadece bizim değil, aynı zamanda ihtiyaç sahibi kız öğrencilerimizin de büyük bir mağduriyetine yol açmıştır.

Bu sebeple, bu akşam saat 19.00’da İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleşecek olan Çilek Hasat Etkinliği maalesef ertelenmiştir.

Olayın faillerinin tespiti ve adalete teslim edilmesi için güvenlik güçleriyle temasa geçilmiştir.

Çilek Köyü projemiz kapsamında elde edilen gelirle desteklediğimiz ihtiyaç sahibi kız öğrencilerimizin eğitimlerine olan katkılarımızı kesintisiz sürdürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Yaşanan bu talihsiz olay nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diler, anlayışları için teşekkür ederiz. Yeni hasat etkinliği tarihini en kısa sürede duyuracağımızın da bilinmesini isteriz. "