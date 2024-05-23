ÇİLEK KÖYÜNDE ÇİLEKLERİ ÇALDILAR

Bu olay sonrası bir açıklama yapan İzmit Belediyesi, şu ifadelere yer verdi:
"İzmit Belediyesi olarak Çayırköy Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz Çilek Köyü projemiz, toplumumuzun ihtiyaç sahibi kız öğrencilerine destek sağlamak amacıyla büyük bir özveriyle yürütülmektedir.
Ancak üzülerek bildirmek isteriz ki, 25 bin çilek fidesinin dikildiği 12 dönümlük arazimizde bu akşam gerçekleştirilecek olan hasat etkinliği, dün gece yaşanan üzücü bir hırsızlık olayı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmek zorunda kalınmıştır.
Ancak üzülerek bildirmek isteriz ki, dün gece bahçemizin tellerini kesen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 25 bin çilek fidesinin dikili olduğu 12 dönümlük arazimizdeki çilekleri toplayarak büyük bir hırsızlık gerçekleştirmişlerdir. Bu hırsızlık olayı, sadece bizim değil, aynı zamanda ihtiyaç sahibi kız öğrencilerimizin de büyük bir mağduriyetine yol açmıştır.
Bu sebeple, bu akşam saat 19.00’da İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleşecek olan Çilek Hasat Etkinliği maalesef ertelenmiştir.
Olayın faillerinin tespiti ve adalete teslim edilmesi için güvenlik güçleriyle temasa geçilmiştir.
Çilek Köyü projemiz kapsamında elde edilen gelirle desteklediğimiz ihtiyaç sahibi kız öğrencilerimizin eğitimlerine olan katkılarımızı kesintisiz sürdürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
Yaşanan bu talihsiz olay nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diler, anlayışları için teşekkür ederiz. Yeni hasat etkinliği tarihini en kısa sürede duyuracağımızın da bilinmesini isteriz. "
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
1907 - Diyecek bişey yok..Kansız .....lar
Vatandas - yuh! bu kadarı da fazla
Meliha Balcı - Allah korkusu da yok ne olacak sonumuz kul hakkıyla nasıl gidecekler öbür tarafa bilmem
Vatandaş - Güzel görünüyor çilekler en az kilo 100 tl eder ve aç köpek fırın deler atasözü..
Kurt - İnek hırsızlarını alkışlayıp, elini öpenler yapmıştır.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.