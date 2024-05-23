Mevcut takıma sert çıkış: “Görüşmeye gelecek yüzleri var mı?..”

TARAFTAR TV’DEKİ SÖZLERİNE TAM DESTEK VERDİ

Kocaelispor'da bu sezon son derece farklı grafik çizen, geçici de olsa bir ara liderliğe yükselen, daha sonra ikinci sıradan uzun süre kopmayan, ardından da Play-Off'a 6. takım olarak giren, Sakaryaspor’a iki maçta da yenilerek taraftarını kahreden Kocaelispor'da, yeni sözleşme yapmak isteyen futbolcular için şu anda kapılar kapalı.

DURUL’DAN, TAM BİR KOCAELİSPORLU DURUŞU!

Başkan Recep Durul'un yaptığı Kocaelisporlu duruşu açıklamasıyla, “Gelip görüşmeye yüzleri mi var?” dediği, Yeşil Siyahlılara ne kadar öfkeli olduğu ortada. Gerçek bir yönetici mantığıyla olaya yaklaşan Durul, duygusal davranmayarak, tribünleri kahreden, yönetimi zor altına sokan insanlara taviz vermemekte kararlı. Yöneticisinden futbolcusuna kadar tam bir temizliğe girişen Durul, Ertuğrul Sağlam'ın raporuna göre futbolcularla yeniden görüşecek.

KOCAELİ’NİN ÇOCUKLARI YUVAYA DÖNECEK… GÖKDENİZ DE VAR…

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, transfer konusunda ince eleyip sık dokuyor. Kentin dışındaki Kocaeli’nin çocuklarını yeniden bir çatı altına toplamakta kararlı gözüken Durul'un bu kararı, tam destek görüyor. Yıllardır, başka başka kulüplerde 41 numara forma giyip, bir türlü kentin takımı Kocaelispor'a dönemeyen dışarıdaki çocuklarımıza sahip çıkıyor. Büyük bir Kocaelilileştirme hareketi başlatan Durul'a, yönetim de destek veriyor. Recep Durul, “Yöneticiler transfere karışmayacak” diyerek, peşinen restini çekti. Kongre'de de bu görüşünü tekrarlayarak genel kurulun önüne çıkacak.