- Spor

Yöneticiler transfere karışamayacak

Artık sık sık teknik direktör değiştirme geleneğinin bozulduğunu ve menajerlerin kapıdan içeri adım bile atamayacağını belirten Durul, hiçbir yöneticinin de transfere karışmayacağını açıkladı.

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Yöneticiler transfere karışamayacak mask

MÜTHİŞ ENERJİK BİR BAŞKAN

Takıma müthiş bir enerji sağlayan milli tenisçi başkan, bu enerjisini tüm futbolcuları ve teknik heyetine de aktarıyor. Tribünleri ateşlemesi ise Kocaelispor için büyük bir kazanç olarak görülüyor.

Bu arada Kocaelispor'da yıllardır uzak duran eski efsane futbolcuları da yeniden bünyeye katan Durul, onlara sürekli danışıyor, Kocaelispor'un eski teknik direktörlerinden de faydalanıyor. Son iki ayda 1 milyon dolar nakit para aktaran Durul'un, ne denli ciddi bir başkan olacağı da şimdiden kabul ediliyor.
# büyük

23 May 2024 - 14:22 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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