Yöneticiler transfere karışamayacak

MÜTHİŞ ENERJİK BİR BAŞKAN

Takıma müthiş bir enerji sağlayan milli tenisçi başkan, bu enerjisini tüm futbolcuları ve teknik heyetine de aktarıyor. Tribünleri ateşlemesi ise Kocaelispor için büyük bir kazanç olarak görülüyor.

Bu arada Kocaelispor'da yıllardır uzak duran eski efsane futbolcuları da yeniden bünyeye katan Durul, onlara sürekli danışıyor, Kocaelispor'un eski teknik direktörlerinden de faydalanıyor. Son iki ayda 1 milyon dolar nakit para aktaran Durul'un, ne denli ciddi bir başkan olacağı da şimdiden kabul ediliyor.