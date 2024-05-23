Yöneticiler transfere karışamayacak

MÜTHİŞ ENERJİK BİR BAŞKAN
Takıma müthiş bir enerji sağlayan milli tenisçi başkan, bu enerjisini tüm futbolcuları ve teknik heyetine de aktarıyor. Tribünleri ateşlemesi ise Kocaelispor için büyük bir kazanç olarak görülüyor.
Bu arada Kocaelispor'da yıllardır uzak duran eski efsane futbolcuları da yeniden bünyeye katan Durul, onlara sürekli danışıyor, Kocaelispor'un eski teknik direktörlerinden de faydalanıyor. Son iki ayda 1 milyon dolar nakit para aktaran Durul'un, ne denli ciddi bir başkan olacağı da şimdiden kabul ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.