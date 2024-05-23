“Tanke şu an gündemimizde değil”

Gazetemizde gündeme gelen Tanke’nin geri dönebileceğiyle ilgili iddialara yanıt veren başkan Recep Durul, ilk ağızdan konuyu gündeme getirirken, “Tanke değerli bir oyuncumuz. Eski futbolcumuz. Ancak bununla ilgili tek kararı Ertuğrul Hocamız verir. Biz transfere karışmayız” dedi. Şu an Tanke ile ilgili herhangi bir girişimin olmadığını söyledi.