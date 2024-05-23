23 May 2024 - 14:24- Spor G:

“Tanke şu an gündemimizde değil”

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“Tanke şu an gündemimizde değil” mask

Gazetemizde gündeme gelen Tanke’nin geri dönebileceğiyle ilgili iddialara yanıt veren başkan Recep Durul, ilk ağızdan konuyu gündeme getirirken, “Tanke değerli bir oyuncumuz. Eski futbolcumuz. Ancak bununla ilgili tek kararı Ertuğrul Hocamız verir. Biz transfere karışmayız” dedi. Şu an Tanke ile ilgili herhangi bir girişimin olmadığını söyledi.

23 May 2024 - 14:24 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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