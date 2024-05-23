Başkan Recep Durul fırtına gibi: “Son güne kadar tek bir isim bile açıklanmayacak”

Resmi olarak da adaylığını açıklayan tek isim Durul, son geceye kadar listeden hiçbir ismin sızmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Kulislerde dolaşan isimlere de ciddi bakılmamasını önemli istiyor.

HEP AYNI SENARYO: YOĞUN KULİSLER YAPILIYOR, AMA CİDDİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN YOK

9 Haziran'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak Kocaelispor olağanüstü seçimli genel kurulu öncesinde yoğun kulis faaliyetleri sürüyor. Bir zamanlar kayyuma devredilen, kimsenin görev almak istemediği Kocaelispor'da, bu yıl kongre öncesi dört ayrı liste çalışması yapılması, herkesi umutlandırıyor. Ancak şu an için resmi olarak bir tek Recep Durul ve onun listesi üzerinde yoğunlaşılıyor. Diğer isimler, reklam amaçlı olarak nabız yokluyor.

YAŞAR CAN DA DESTEK VERİYOR

Kocaelispor eski başkan adayı Yaşar Can, ortak liste yapılması konusunda Recep Durul ile el sıkıştı. Bu iki sıkı bir çalışma yürütüyor. Kocaelispor'u Süper Lig’e taşıyacak ve yarınlarını kurtaracak bir yönetim oluşturulması için geceli gündüzlü bir çalışma yapılıyor. Tamamen kongreye odaklanan Recep Durul, 8 Haziran gecesine kadar listeyle ilgili hiçbir açıklama yapmama kararı aldı. Bu sürede de kapalı kapılar ardında Kocaelispor'a yakışacak, çok güçlü ve maddi imkânları fazla olan sanayicileri işin içine çeken Durul, flaş isimlerden oluşan bir yönetimle Kocaelispor'u zirveye çıkaracak çalışmaları yapacak.

DURULSAN İLE SÜREKLİ ZİRVEDE

Profesyonel yönetici olan başkan Recep Durul aynı zamanda milli tenisçi olarak sporcu kimliğiyle de öne çıkıyor. Durulsan şirketinin de sahibi ve yönetim kurulu başkanı olan Recep Durul, profesyonel CEO özelliğini Kocaelispor'a yansıtmaya başladı. Başkan Durul, bizzat kendi getirdiği Ertuğrul Sağlam ile yola devam kararlılığını sergilerken, zaman kaybetmemek adına, Sağlam'ın çalışmalarına da tam destek veriyor. Hayli yoğun bir ortamda çalışan Durul, kulislerde alakası olmayan isimlerin ortaya atılmasının, kulübe zarar vereceğini de hatırlatıyor, dikkatli olunmasını rica ediyor.

TAHİR BÜYÜKAKIN’DAN TAM DESTEK ALIYOR

Sıktı bir Kocaelisporlu olan öz Kocaeli çocuğu Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın da tam destek verdiği Durul, mevcut futbolcular ve dışarıdan gelen futbolcular konusunda da sert tutumunu sürdürüyor. Durul'un, gelip görüşmeye yüzlerimi var dediği mevut takımdaki Kocaelisporlu futbolculara bakış açısı ortada. Takımın %80 oranında değişmesi bekleniyor.

SEVİNDİKLİ PROJESİNİN RAFA KALKTIĞI TESİS KONUSUNDA DA ÇALIŞMA YAPIYOR

Son yılların en radikal başkanı olarak dikkat çeken iş insanı Durul, tesis konusunda da Tahir Büyükakın ile yakın temasta bulunuyor. Bu sezon Süper Lig'e çıkamayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Yeşil Siyahlılar’da, Recep Durul'a bakış açısı da her geçen gün daha ateşleniyor. 34 bin taraftarın izlediği Sakarya maçından önce tribünlere çağırıp yumruk şov yaptırdığı başkana sahip çıkan taraftar, bu sezon açık ara şampiyon olacak bir takım beklentisi içine girmiş durumda bulunuyor.