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Kocaeli'de dolu ve sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kocaeli'de sağanak başladı. Kentin turizm destinasyon ilçesi Kandıra'da ise dolu yağışı etkili oldu. Bir vatandaş o anları, "Çok felaket" diyerek kayda aldı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de dolu ve sağanak etkili oldu
Kocaeli'de dolu ve sağanak etkili oldu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün aralarında Kocaeli'nin de bulunduğu 7 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Kocaeli'de bugün öğle saatlerinde sağanak başladı. Kentin bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar şemsiyeleri ile korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmamak için saçak altlarına sığındı. Kimi vatandaşlar da yağmur altında eğlenceli anlar yaşadı. Kocaeli'nin turizm destinasyonu ilçesi Kandıra'ya ise dolu yağdı. Bir vatandaş dolu yağışını, "Çok felaket" diyerek görüntüledi.

Yağmur yağışının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
# Meteoroloji

23 May 2024 - 14:35 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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